Notícia Avís dels caçadors per la triquinosi en alguns exemplars de porc fer La sobrepoblació del senglar provoca que la malaltia s’estengui Un exemplar de porc fer. Autor/a: RÀDIO SEU

El Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell s’ha sumat a la crida a la precaució en el consum de carn de porc fer, després que darrerament s’ha detectat casos de triquinosi en exemplars abatuts. Alguns d’aquests casos s’han produït a la comarca, concretament al terme municipal de Ribera d’Urgellet.



El president de l’entitat urgellenca, Toni Vilarrubla, ha explicat a RàdioSeu que la Generalitat els ha confirmat la detecció d’aquest virus en almenys un senglar caçat a l’Alt Urgell. Vilarrubla recorda que aquesta espècie, «com que és també un animal carronyaire, pot transmetre fàcilment la triquina després de consumir al bosc carn d’un animal mort que l’hagi contret». Atès que actualment hi ha una gran sobrepoblació de porc fer, la malaltia es pot transmetre molt ràpidament entre ells i, de retruc, cap a humans que no en consumeixin la seva carn de manera adequada. A les comarques de Girona, on la presència de l’animal està totalment desbocada, ja s’han detectat molts més casos.



Dolors musculars / Entre les conseqüències que provoca la triquinosi hi ha dolors musculars, diarrees i mal de cap, que es comencen a fer visibles al cap d’uns dies d’haver-se consumit la carn. Les societats de caça i el Govern segueixen col·laborant per tal de solucionar l’excés de població de senglars mitjançant batudes i, alhora, reduir les diverses molèsties que causen, com ara danys als conreus, destrosses al medi natural en zones protegides i també accidents de trànsit. Vilarrubla ha assegurat que els darrers mesos s’ha constatat un increment notable de la població a la serra del Cadí, a causa de l’hivern poc fred que hi va haver l’any passat i que n’ha facilitat la reproducció. Tanmateix, Vilarrubla lamenta que el control és difícil atès que la majoria de caçadors s’hi impliquen de manera voluntària, per afició, i «cada vegada hi ha menys persones que vulguin participar de la caça».