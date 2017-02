L’Ajuntament de la Seu contractarà un assessorament financer

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar dilluns les bases per a la contractació de l’assessorament financer del consistori.



La mesura forma part de la voluntat de l’equip de govern municipal, expressada públicament aquest any passat, d’adjudicar a partir d’ara mitjançant concurs públic aquest tipus de serveis, fins i tot en casos en què no hi està obligat per llei, per tal de garantir-ne la màxima transparència, segons va explicar el tinent d’alcalde d’Hisenda, Jesús Fierro.



El preu de sortida –preu màxim de contractació–serà de 40.000 euros, i des de l’ajuntament es recorda que, concretament, aquesta contractació ve motivada per la necessitat de complir, com la resta d’administracions públiques, amb les exigències de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada pel Govern espanyol, segons informa RàdioSeu. Aquesta norma ha provocat un increment dels requisits administratius quotidians relacionats amb el finançament, motiu pel qual el plenari va aprovar reforçar la tasca habitual dels tècnics municipals mitjançant un assessorament extern.



Un cop aprovat el plec de condicions, l’anunci de licitació es publicarà els propers dies i a partir d’aquell moment les empreses interessades disposaran del termini legal previst per presentar les seves ofertes.



Entre les tasques que assumirà l’empresa contractada hi ha la revisió dels tancaments comptables i l’aplicació de la llei en la consolidació dels pressupostos, a més de l’assessorament en canvis normatius en matèria econòmica i financera, impostos i taxes. La mesura implica tant l’ajuntament com les societats i patronats vinculats al consistori.