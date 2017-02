El pla Nordicat potencia les estacions d’esquí de fons

El projecte de cooperació Nordicat planeja crear una app de les estacions d’esquí nòrdic de l’Alt Urgell i Cerdanya i aplicar les noves tecnologies per a la comercialització i promoció de l’esquí de fons.

En concret, Nordicat ha creat una senyalització conjunta a les estacions que inclou planells, senyalització de pistes, mapes en paper i una nova pàgina web. La gerent del consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font, apunta que «la implantació de noves tecnologies ha de permetre per exemple vendre forfets en línia».



També en relació a la iniciativa, Font assenyala que «el primer projecte de Nordicat, la senyalització conjunta, ha de permetre poder vendre conjuntament les estacions de nòrdic».

Aquesta senyalització, la novetat més important a les estacions d’esquí nòrdic d’enguany, afecta només a les estacions de l’Alt Urgell i la Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, Tuixén-La Vansa, Lles, Aransa i Guils, per tant, les dues estacions del Pallars Sobirà, Bosc Virós i Tavascan, han quedat fora. Font explica que els grups Leader treballen per àmbits territorials i per tant no es podia subvencionar res en una altra comarca. Tot i això, Font remarcat que «s’ha passat aquest projecte a aquestes dues estacions per tal que també puguin fer una senyalització igual».

Nordicat / Nordicat és un pla estratègic per a la dinamització i promoció conjunta que impulsa el Consorci GAL de l’Alt Urgell-Cerdanya i que compta amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic, agrupats en la marca Tot Nòrdic.