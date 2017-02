L’arxiu d’RTVA viatja fins al núvol d’Andorra Telecom

Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA) ha contractat des de fa uns mesos el nou servei d’Andorra Telecom, el SomCloud, un núvol d’emmagatzematze de continguts obert a totes les empreses i organismes del país.



Per 4.500 euros mensuals (més un cost fix pel servidor i les despeses d’alta), la televisió pública envia diàriament tot el que produeix a aquest núvol, en un espai que ha llogat amb capacitat de fins a 300 Terabytes. En paral·lel, RTVA també ha iniciat el procés de digitalitzar per enviar cap al núvol tot el seu arxiu documental, del 1991 fins fa tres anys (quan l’ens va fer el pas cap al sistema digital), segons informa l’ANA.



El ritme de feina és de 200 hores l’any, el que suposa una Tera l’any i el material de l’arxiu arriba a les 40.000 hores, per tant, el traspàs al núvol serà un procés que s’allargarà en el temps. Més o menys en funció dels «pressupostos, la voluntat política i els directors» que vagi tenint la televisió pública, va manifestar ahir el director d’RTVA, Xavi Mujal, durant la presentació de la iniciativa. A més, el director va afegir que «l’arxiu és el capital de l’empresa i tenia un greu problema», que aquesta és la millor opció per preservar-lo i també perquè tothom hi pugui accedir, ja que el proper pas és que tot sigui enviat també a l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA).



D’altra banda, el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, va defensar tots els processos de seguretat que s’han aplicat al SomCloud per garantir la protecció de totes les dades que les empreses hi vagin acumulant. Tot i això, no es pot garantir a 100% la protecció, però «si ve el hacker més important del món, almenys que només sigui capaç d’agafar alguna imatge».