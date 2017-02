Borja Thyssen torna a Andorra per treballar al museu familiar

Borja Thyssen deixa la residència a Londres per tornar a Andorra. El fill de la baronessa Carmen Cervera s’estableix de nou al Principat per dedicar-se al Museu Carmen Thyssen Andorra, que obrirà les portes el 16 de març. Thyssen fill mantindrà la residència almenys fins al mes de juny, segons va informar Hola.



El Patronat de la Fundació Museu Andorra (Museand), que gestiona el Museu Thyssen Andorra, està presidit per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i pels ministres de Turisme i Comerç, Francesc Camp i la directora del Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística, Montserrat Planelles. Per part de la família Thyssen, la baronessa Carmen Thyssen és la vicepresidenta d’honor del Patronat i el seu fill, el abró Borja Thyssen, n’és el vicepresident, tots dos amb caràcter vitalici.



Borja Thyssen i la seva mare van assistir la setmana passada a la visita d’obres del museu, que ja està acabat i ara només falta col·locar-hi els quadres i el mobiliari.



D’altra banda, la baronessa Thyssen ha manifestat que s’emportarà fora d’Espanya la seva col·lecció privada –part de la qual s’exposarà al museu andorrà– si no s’arriba a un acord amb el Ministeri de Cultura [espanyol] sobre la renovació de l’acord entre les dues parts. El pacte va expirar dilluns passat. La col·lecció consisteix en 429 peces que Cervera va dipositar al Museu Thyssen l’any 1999, en règim de préstec gratuït, segons el pacte establert amb l’Administració. 18 anys després, el pacte ha finalitzat i les negociacions per renovar-lo no han prosperat. Si s’emporta les obres, Andorra podria ser-ne el destí.