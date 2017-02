El comú de la capital oferirà una zona d’‘après-ski’ al febrer

El Comú d’Andorra la Vella oferirà els dissabtes 4, 11 i 18 de febrer una zona de descans amb un envelat, sofàs i una sessió de discjòquei en viu amb música tipus chill out a la plaça de la Rotonda. Aquesta acció que tant de moda s’està posant en la temporada d’hivern tindrà un cost d’uns 15.000 euros i es tracta d’una prova pilot que busca la dinamització comercial de la parròquia.



Es tracta, tal com informen des de la corporació local, de convertir aquest espai en una zona après-ski després del tancament de les estacions. Per això, les propostes per a aquests tres dies tindran lloc a partir de les 18.30 –una hora després del tancament de les pistes per al públic– i fins a les 20.30 hores.



Així, aquest espai ubicat en ple centre comercial, al costat de la nova oficina de turisme, esdevindrà una zona de descans amb un envelat, sofàs i una sessió de DJ en viu amb la música chill out que ajudarà a gaudir d’una «estona de relax» després d’una jornada d’esquí i on també hi haurà la possibilitat de fer un «refrigeri».

Època d’altra afluència / Segons informen des del comú, l’Àrea de Promoció Turística i Comercial destina a aquesta acció uns 15.000 euros. Es tracta d’una prova pilot que, en cas que tingui una bona acollida, s’allargarà algunes setmanes durant la propera temporada d’esquí. De fet, aquesta acció de dinamització comercial es posa en marxa els tres primers dissabtes de febrer coincidint amb que es tracta d’una alta afluència d’esquiadors que «acaben a l’eix comercial principal del país després de pujar a les estacions» segons asseguren des del comú.