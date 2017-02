L’oposició exigeix novament la dimissió de Cinca

Tots els grups de l’oposició van exigir ahir que el ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, deixi el seu càrrec polític. La petició, que ja han fet en diverses ocasions, arriba de nou després que dilluns el Tribunal de Corts acceptés a tràmit la querella criminal interposada per l’expresident de la societat Orfund, Joan Samarra, contra el titular de Finances per apropiació indeguda, administració deslleial i blanqueig de capitals.





Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Liberals d’Andorra (Ld’A) i el Partit Socialdemòcrata (PS) coincideixen en remarcar que cal respectar la presumpció d’innocència però consideren que el fet que l’actual ministre hagi d’anar a declarar davant de la Justícia per donar explicacions sobre el seu pas professional per la direcció executiva de la fonadora d’or «malmet la imatge d’Andorra» i que, per tant, és necessari que dimiteixi.

Els arguments / En aquest sentit, el conseller liberal, Jordi Gallardo, va criticar que l’Executiu «vulgui fer una normalitat d’una situació que no és normal, ja que en qualsevol país seriós un ministre amb les atribucions com les que té el senyor Cinca no podria continuar sent l’interlocutor davant organismes internacionals que lluiten contra al que ell se l’acusa», fent referència especialment a la lluita contra el blanqueig. Gallardo va demanar al ministre que «sigui conseqüent amb el que va dir en el seu dia i que la seva condició personal no afecti el bon nom del país».



Els liberals també van criticar que el Govern publiqués dilluns un comunicat donant suport al responsable de la cartera de Finances, ja que consideren que es tracta d’una «intromissió». Una qüestió sobre la qual també van coincidir des d’SDP. El conseller progressista, Víctor Naudi, va deixar clar que l’Executiu «s’ha extralimitat defensant un afer privat que va tenir lloc fa molts anys». Al seu entendre, es tracta d’un «escrit tendenciós» que «podria arribar a coaccionar la Justícia». «És una intromissió directa a la Batllia i, per tant, un atac a l’Estat de Dret i a la separació de poders», va sentenciar agregant que el Govern ha fet de l’afer Orfund un afer d’Estat». Per tot, van reiterar la demanda de dimissió de Cinca argumentant que estar vinculat en un procés judicial «deixa en entredit la seriositat del Govern», especialment en temes delicats com és la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea.



D’altra banda, el PS va enviar ahir un comunicat expressant la seva «preocupació per com afecta la situació judicial del ministre de Finances a la imatge d’Andorra». Els socialdemòcrates es van refermar «en tot el que es va comentar i demanar ara fa uns mesos, quan van començar a fer-se públiques les primeres informacions que afectaven directament el ministre de Finances», moment en el qual van exigir la seva dimissió. Amb tot, en el comunicat en cap moment van demanar explícitament el cessament de Cinca.