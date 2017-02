Cornella torna a pujar al podi al Borrufa

Xavier Cornella s’està convertint en protagonista en aquesta edició del Trofeu Borrufa. Suma la segona medalla. Si en l’estrena s’adjudicava l’or en l’eslàlom sub-16, ahir es feia amb el bronze en el gegant.



L’andorrà puja al podi per segona jornada consecutiva. Va marcar un crono d’1.52,39 minuts i era només superat per l’hongarès Andras Tausz amb 1.51,76 i l’espanyol Guillem Bosch (1.51,96). Pau Plana va ser 8è (1.54,01), Arnau Mas 13è (1.54,27), Roger Bartumeu 32è (1.58,34) i Francesc Martí 38è (1.59,66). No van acabar Oriol Sebastià, Albert Torres i Edgar Garcia. En categoria femenina també va haver-hi victòria magiar. S’imposava ZIta Toth amb una diferència de més de tres segons respecte la segona. Va guanyar l’or de manera molt clara amb un temps d’1.48,45. La medalla de plata era per a la portuguesa Vanina Guerillot (1.51,94) i el bronze per a la ucraïnesa Tetiana Knopova (1.53,62). Carla Mijares va concloure sisena amb 1.54,05, Xènia Rodríguez va ser 12a (1.55,86), Thais Estrada 21a (1.58,95) i Júlia Bellsolà 25a (2.00,17).



En categoria sub-14 es realitzava l’eslàlom. En masculí guanyava el britànic Ted Slade amb 1.21,12. L’acompanyaven al podi l’italià Leonardo Rigamonti (1.22,19) i el francès Evann Iraola (1.22,27). Joel Fonseca va ser l’esquiaodr andorrà més destacat, classificant-se a la 10a plaça amb 1.26,03. Lluís Torres va ser 18è (1.31,38). Aritz Alvàrez no va concloure la primera mànega, i Iu Escabrós la segona. En fèmines, l’hongaresa Noa Szollos va ser la campiona amb 1.18,26. La segona plaça va ser per a la danesa Clara-Marie Vorre (1.18,78) i la tercera per a la britànica Sophie Foster (1.20,07). Adelaida Pallàs va finalitzar 5a (1.23,47). Daniela Chato no va acabar la primera mànega i Jordina Caminal la segona.



D’altra banda, ahir es va disputar el primer dels dos eslàloms FIS programats a l’estació de Vars (França). Àxel Esteve va concloure a la sisena plaça amb un temps d’1.36,33 minuts. Josh Alayrach va ser 23è (1.38,57), mentre que Robert Solsona i Xavier Salvadores no van acabar la segona mànega. El guanyador va ser el francès Clement Noel (1.35,24), seguit pel seu compatriota Baptiste Alliot (1.36,14) i l’holandès Steffan Winkelhorst (1.36,19).