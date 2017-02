Shermadini, MVP del mes de gener

L’entrada a l’any no podia ser millor per a Giorgi Shermadini, que és designat com l’MVP Movistar de la Lliga Endesa del mes de gener. Les actuacions del pivot georgià als últims quatre partits del BC MoraBanc Andorra l’han servit per adjudicar-se el guardó i mantenir la seva condició d’un dels jugadors més determinants de l’ACB.



Per primera vegada obté aquest premi. Iniciava el mes amb la visita al Reial Madrid. El conjunt andorrà va acabar caient a la pròrroga, però Shermadini va aconseguir una valoració de 41, que va ser la puntuació màxima d’aquesta temporada fins que Edwin Jackson, del Movistar Estudiantes, va arribar als 44. El georgià a la capital d’Espanya va sumar 21 punts i 15 rebots. Els 41 acumulats el posen només dos per sota del rècord d’un jugador del BC Andorra a l’ACB. El 1995 Chris McNealey va arribar fins els 43.



Després d’aquest matx arribaria el decisiu contra el Reial Betis Energía Plus. Va arribar fins als 33 de valoració, amb 22 punts i 11 rebots, que ajudarien al MoraBanc a obtenir la classificació per a la Copa del Rei. En la victòria a la pista de l’Herbalife Gran Canària va contribuir amb 17 i 7, per un acumulat de 22. Diumenge l’equip perdia amb el Divina Seguros Joventut, amb el georgià obtenint els seus pitjors números del mes, amb 15, anotant 12 punts i atrapant 3 pilotes. Al rànquing de valoració de la temporada és tercer amb una mitjana de 20,5 per enfrontament. Només el superen Ante Tomic (FC Barcelona Lassa) amb 22,0 i Jackson amb 21,8.

Punt àlgid de la carrera / Sens dubte, està passant per un moment dolç. Amb una temporada i mitja es col·loca a la sisena plaça de màxims anotadors del club a l’ACB. Amb els 12 punts aconseguits a Badalona supera a Francisco Javier Zapata, que en té 692. Shermadini n’acumula 703 i té molt a prop al cinquè classificat, Quique Villalobos (725). El rècord el manté Conner Henry amb 1.458. En taps és quart, igualant a Piculín Ortiz amb 37 i es troba a només un del tercer, Eric Anderson. Primer és Dan Godfread amb 66.



El guardó a millor jugador del mes fa estar «orgullós» a Shermadini, com el mateix jugador admet, perquè «entreno fort per treure el millor de mi» i aconseguir un reconeixement d’aquest tipus «és una molt bona notícia perquè tothom sap que la lliga és molt bona». Recorda que gràcies als companys l’ha pogut obtenir i que té molt mèrit pel «difícil que és jugar a la Lliga Endesa», on «sempre intento donar el millor en cada partit, on a vegades guanyes i altres perds». És autoexigent i «vull més de mi mateix. Guanyar partits, jugar bé i mostrar tot el que puc fer per l’equip». Per tot el que està aconseguint «aquest és un dels moments més importants de la meva carrera».



Als últims dos partits l’equip ha mostrat una imatge completament oposada una de l’altra. «Hi ha hagut gran diferències. Ho encistellàvem tot a Gran Canària i en canvi a Badalona erràvem tots els llançaments». Diumenge, davant el Baskònia i jugant a casa espera mostrar la imatge col·lectiva positiva: «El primer que hem de fer és intentar guanyar i després pot servir per preparar-nos per a la Copa del Rei, on ens espera un partit difícil contra el Reial Madrid».

Partit contra el càncer / Al matx de diumenge es realitzen una sèrie d’iniciatives en favor de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), que servirà per a què l’entitat tingui visibilitat i es conegui la feina que desenvolupa. Diverses empreses realitzaran donatius en accions vinculades al joc, com la quantitat de punts, esmaixades, assistències i triples. El públic assistent podrà comprar butlletes pel sorteig d’una samarreta que se sortejarà al descans.