Notícia El president portuguès ratifica el CDI entre Andorra i Portugal El conveni entrarà en vigor un cop finalitzin els tràmits legals interns requerits El ministre d'Afers Exteriors i el seu homòleg del moment.

El president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha ratificat la resolució de l’Assemblea portuguesa que aprova el Conveni signat entre Andorra i Portugal per evitar la doble imposició (CDI) i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda.



La ratificació per part del president lusità va tenir lloc la setmana passada, després de l’aprovació del parlament i el text es publicarà al Diari Oficial de la República de Portugal durant els pròxims dies.



Conveni bilateral / El Conveni entre Andorra i Portugal va ser signat a Nova York el 27 de setembre del 2015 pel ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya i l’aleshores homòleg seu, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.L’acord, que va ser aprovat pel Consell General el 30 de novembre de l’any passat, entrarà en vigor a comptar que els dos països informin de la finalització dels tràmits legals interns requerits.



Les disposicions dels CDI s’incorporen a l’ordenament jurídic a partir de la seva publicació al BOPA, i no poden ser modificats o derogats per les lleis.