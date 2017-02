Notícia El ministre Camp demana escurçar les rebaixes de sis a quatre mesos La mesura s’hauria de consensuar amb tots els comerços i es podria aplicar aquest mateix any El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, presenta el balanç de l’Andorra Shopping Festival, ahir. Autor/a: ANA/F. A.

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, en declaracions posteriors a la presentació del balanç de l’Andorra Shopping Festival (ASF), va transmetre als mitjans la voluntat del Govern «d’escurçar el període de rebaixes de sis a quatre mesos l’any», una proposta que «es faria efectiva aquest mateix any si finalment s’acabés consensuant». En aquesta línia, Camp va explicar que el període de rebaixes d’Andorra és «molt més llarg que no pas el dels països veïns», pel que es preveu «realitzar una sèrie d’enquestes als comerços i reunir-se amb tots els actors implicats per trobar una solució». En aquest sentit, va remarcar la necessitat de trobar un punt entremig entre «els interessos de les grans cadenes comercials i el dels petits botiguers», que moltes vegades són contraposats. Així mateix, també va fer una crida a la implicació dels propis comerciants que, segons Camp, «no acostumen a assistir a les formacions que s’ofereixen».



Aquesta proposta respondria al Pla Estratègic del Sector Comercial, i estaria centrada en retallar el temps de les rebaixes per la cua, és a dir, mantenint el començament a mitjans de desembre i a mitjans de juny i acabar un mes abans en tots dos períodes (que fins ara s’estenia fins als mesos de març i setembre, respectivament).



Producte de qualitat / Camp també va afirmar que cal «centrar la campanyes de compra no només en oferir un preu competitiu, sinó també en vendre un producte de qualitat», fent referència explícita a l’ASF. Malgrat tot, també va explicar que un dels puntals del comerç del país «són els preus, que acostumen a ser més baixos que en els països veïns», pel que va demanar que no es deixi de banda aquest factor, sinó que signifiqui «un complement al fet de vendre un bon producte». Pel que fa a la publicitat de l’esdeveniment, a banda dels anuncis a la televisió, ràdio i llocs web, Instagram va ser la xarxa social a través de la qual es va registrar un major èxit de promoció entre els internautes, seguida de Facebook, Youtube i Twitter.



Un dels elements que més van baixar en el rànquing de les valoracions respecte l’edició anterior van ser les ofertes i promocions dels comerços, que van passar del primer al tercer lloc. Els concert, la música i el teatre al carrer, per la seva banda, van passar del segon al primer lloc, encapçalant una llista en què les jornades gastronòmiques es van situar segones –arribant a vendre’s més de 7.000 menús en 33 restaurants diferents, unes xifres que superen les dades registrades el 2015.



Augment del turisme / Pel que fa a l’assistència de turistes durant la celebració de l’ASF, es va batre amb escreix l’objectiu general, superant en un 10% els de l’any passat durant les mateixes dates. Per nacionalitats, els turistes espanyols van créixer gairebé un 20%, mentre que els francesos van baixar un 0,1%. Pel que fa als excursionistes, hi va haver un augment del 6% durant el mateix període, notant-se també un augment més pronunciat en la rebuda d’espanyols respecte els francesos. Així doncs, en total van visitar el país 360.000 persones, el que suposa un augment de més de 30.000 respecte l’any 2015.



Pel que fa a la ocupació hotelera, es va registrar un augment del 10% d’hostes en els mesos d’octubre (6%) i novembre (16%), segons les dades de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). A més, també es van exposar les connexions mòbils que es van realitzar durant aquests dos mesos, que s’eleven fins als tres milions, pels dos i mig de l’any anterior.



En relació a la valoració global per parts dels assistents enquestats, l’esdeveniment va tornar a aconseguir el 8,3 de l’edició anterior.



Noemí Pedra, Directora de Màrqueting d’Andorra Turisme, també va explicar que el target de públic que compra durant l’ASF és majoritàriament femení, i també es va anunciar una campanya –que es llançarà en les properes setmanes– per promocionar el turisme de compres al Principat al llarg de tot l’any. El vídeo el protagonitzen tres noies que compren tot tipus de productes.



Cost / El pressupost que es va destinar a l’esdeveniment de l’any 2016 va ser de 705.000 euros, dels quals 500.000 van anar destinats a la campanya de comunicació i, la resta, a l’organització de l’esdeveniment. Segons Camp, es tracta d’un pressupost que «segueix la línia els darrers tres anys».