Notícia Torna la Traça Muga en esquí de muntanya i raquetes de neu La prova biennal, el 12 de febrer a Aransa, puntua per a la Copa Catalana La Traça Muga.

L’estació cerdana d’Aransa acollirà la setmana vinent, diumenge 12 de febrer, la cinquena edició de la Traça Muga, la prova d’esquí de muntanya i raquetes de neu organitzada per la Unió Excursionista Urgellenca (UEU). Les inscripcions per a qualsevol de les dues modalitats es poden fer a través del web www.ueu.cat.

La Traça Muga, que se celebra cada dos anys, combina el caràcter competitiu amb l’objectiu que els participants gaudeixin de l’excepcional entorn natural d’Aransa, al límit de la Cerdanya amb l’Alt Urgell i Andorra, que ofereix la possibilitat de practicar diferents esports de natura a banda de l’esquí nòrdic. A més a més, enguany es comptarà amb una neu excel·lent gràcies a les precipitacions de les darreres setmanes, que fan que ara hi hagi uns gruixos màxims al voltant d’un metre.

La cursa d’esquí de muntanya, que es disputa en patrulles de dos, puntua per a la Copa Catalana per Equips, organitzada per la FEEC. El control d’ARVA es farà a les 9 del matí; i la sortida, al cap de 15 minuts. S’espera fer un itinerari amb uns 1.500 metres de desnivell positiu, sempre i quan les condicions meteorològiques i de risc d’allaus ho permetin. La inscripció, al preu de 38 euros per equip, dona dret a participar a la cursa, avituallament, aperitiu i obsequi de la cursa. Per sis euros també es pot adquirir la samarreta commemorativa. El lliurament de premis serà a les 12 del migdia.

Pel que fa a la sortida amb raquetes, és una proposta assequible per passar un bon dia a la neu amb colla o amb la família. L’itinerari serà d’uns 10 km, amb un desnivell de tot just 400 metres. En aquest cas la inscripció és de 19 euros per persona i també inclou avituallament, aperitiu (a la una del migdia) i obsequi.

El brífing de la cursa d’esquí de muntanya es farà a la Seu d’Urgell el dia abans, dissabte 11, a les 8 del vespre. Durant les dues hores anteriors també es podrà recollir el dorsal al mateix recinte.



suports / La Traça Muga compta amb el suport dels Ajuntaments de la Seu d’Urgell i de Lles de Cerdanya, els Consells Comarcals de la Cerdanya i de l’Alt Urgell, la FEEC, les estacions d’Aransa i Lles, la UFEC, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, la Diputació de Lleida, el Parc Natural Cadí-Moixeró, Turisme Seu i el Grup FGC. També compta amb diversos col·laboradors locals, entre els quals RàdioSeu.