Notícia El nou Pla Leader Alt Urgell i Cerdanya rep 27 projectes La subvenció total sol·licitada ascendeix a 1.300.000 euros El Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

La nova convocatòria del Pla Leader Alt Urgell-Cerdanya ha rebut un total de 27 sol·licituds d’ajut. El termini per presentar els expedients per optar a aquests ajuts europeus finalitzava el passat dia 16, si bé es va allargar tres dies més, fins al 19, a causa d’un problema informàtic a la plataforma digital del Govern que des d’enguany és l’únic mitjà per entrar les peticions.

Dels expedients, 25 són de projectes privats i els dos restants corresponen a ajuntaments, i el nombre de peticions és lleugerament més gran a l’Alt Urgell que a la Cerdanya. Les propostes, en cas que s’executin totes sumen en total una previsió d’inversió al territori de prop 3,5 milions d’euros. La petició de subvencions per a aquesta quantitat suma al voltant d’1.300.000 euros, mentre que la quantitat prevista per a aquest nou Leader és de tot just uns 700.000 euros. Per tant, tal com ha passat en les darreres convocatòries, no es podrà cobrir la quantitat total sol·licitada pel conjunt dels aspirants.



expedients / El Consorci Alt Urgell-Cerdanya s’encarrega ara d’analitzar tots els expedients i valorar quins s’adiuen millor als requisits i quina subvenció poden rebre. La responsable de l’ens, Mireia Font, matisa que la quantitat sol·licitada sol ser superior perquè totes les empreses tendeixen a demanar el màxim possible de subvenció a què poden aspirar, que és el 40% del cost previst, mentre que en molts casos el percentatge aprovat acaba sent del 25%.

Des del consorci han valorat la diversificació de les propostes que els arriben. Així, si anys enrere se centraven molt en la creació o millora d’allotjaments de turisme rural i d’altres serveis d’hostaleria, ara es desenvolupen projectes més específics com ara circuits termals, noves empreses làcties o bé experiències personalitzades per al visitant. Mireia Font també en valora el fet que, «malgrat que es parla de manca d’activitat, es constata que hi ha molta gent amb ganes de crear projectes i de generar nova activitat al territori», informa RàdioSeu.

Es preveu que el mes vinent ja es conegui les propostes que passin els primers filtres i que a l’abril ja es faci públic el percentatge de subvenció per als expedients que hagin estat aprovats. El pla Leader prioritza els projectes que generin activitat i llocs de treball en nuclis rurals amb poca població.