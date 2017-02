La taxa del tabac i els derivats pujarà un 10% a partir del març

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va anunciar ahir que l’augment de la taxa del tabac i els seus derivats ja té data. En aquest sentit, el ministre va especificar que la darrera modificació en el preu d’aquest productes es va fer l’any 2014 i que, per tant, ja era hora de fer un nou canvi.



Cinca també va assegurar que la modificació del projecte de llei de la tarifa general de taxes sobre el consum –que s’apujarà un 10%– entrarà a tràmit parlamentari en caràcter «d’extrema urgència». Es preveu aprovar la proposta durant la propera sessió del Consell General i fer-la pública una setmana després, posant així el mes de març com a data d’entrada en vigor de la nova taxa.



L’increment impositiu del 10% s’aplicarà al grup de productes del tabac, com són els cigarrets, el tabac espalillat (tant ros com negre), els productes manufacturats i la picadura comunitària i extracomunitària, segons va detallar Cinca. D’altra banda, els productes que quedaran exempts de la nova taxa seran els cigars. El ministre també va recordar que des del 2011 i fins el 2014 la taxa d’aquests productes (del tabac) s’havia estat apujant de forma anual.

Adaptació als costos veïns / D’altra banda, Cinca va puntualitzar que l’objectiu d’aquesta modificació és adaptar la pressió fiscal sobre el tabac a les variacions de preus dels països veïns (Espanya i França) però mantenint-ne «el diferencial per tal de preservar l’atractiu comercial».



Fins el 2012, la picadura no es veia afectada per l’augment de les taxes impositives, però a causa «del consum», va matisar Cinca, s’ha inclòs aquest producte també en l’apujada de preus. Durant els darrers anys la picadura «ha agafat molt pes», així com «l’espalillat», que ara ja és un dels «productes estrella» que exporta Andorra.