El pla Renova esgota el pressupost arribant al màxim de sol·licituds

El programa Renova va rebre l’any passat un total de 230 sol·licituds, un 18% més que durant el 2015 i un 50% més que el 2014. A més, segons va informar ahir el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, per primera vegada des que es va posar en funcionament la iniciativa es va superar l’import sol·licitat, ja que la dotació pressupostària prevista era d’un milió d’euros i al finalitzar els ajuts es va atorgar 1.354.531,90 euros. Aquesta xifra suposa un augment del 50% respecte a l’import sol·licitat el 2015.



Tot i això, el gran volum de sol·licituds rebudes i el seu elevat import, especialment en el tram final de la convocatòria, van fer que no es pogués atendre totes les sol·licituds presentades. Per aquest motiu, va detallar Miquel, es va efectuar una valoració preliminar de la documentació de cada sol·licitud per identificar les que no complien els requisits o les que podrien complir-los aportant algun complement d’informació, i aquestes darreres es podran reconduir de cara a la convocatòria d’enguany.



D’altra banda, la sol·licitud d’avals de préstecs preferents ha ascendit a un import d’1.061.264 euros, un 92% més que la convocatòria del 2015. Pel que fa a la tipologia dels ajuts, el 82% de les actuacions corresponen a la millora de l’eficiència energètica, una xifra que ascendeix al 96% si s’inclouen les actuacions per implantar energies renovables i les que combinen les dues tipologies.

Repercussió econòmica / El cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic també va voler destacar la repercussió del programa Renova, ja que la despesa sol·licitada suposa a l’Administració «una inversió de 1.354.531,9 euros, i el cost total de les actuacions ascendeix a 8.709.371,55 euros». Això implica que per cada euro invertit pel Govern es repercuteix en 6,43 euros en el teixit econòmic del país.



Finalment, Miquel va recordar que –anticipant-se a la previsió d’un augment de sol·licituds de cara a quest any– el Govern ja va preveure en el pressupost de 2017 una partida pressupostària superior a la de l’any passat per al programa Renova.



En concret, l’Executiu preveu 1.500.000 euros per al programa, el que representa un 50% més que el 2016.