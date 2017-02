200 conductors ja porten les matrícules personalitzades

Unes 200 persones ja han optat per personalitzar la matrícula del seu vehicle, una xifra que «no està malament», segons va comentar ahir el president de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Enric Pujal, en una entrevista al programa Ara i Aquí d’RTVA. Pujal, però, va admetre que hi ha certs aspectes que s’haurien de revisar per poder augmentar el nombre de conductors que personalitzen les seves plaques, com la taxa de manteniment de la matrícula, que actualment és de 200 euros anuals, i fer menys complicat el procés de reserva del nom o combinació alfanumèrica, propostes que ha recollit l’agència ANA.



Amb tot, Pujal, ha reconegut que s’esperaven més sol·licituds de matricules personalitzades. Des que es va posar en marxa la iniciativa, impulsada el 2014 des de l’ACA i l’aleshores ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, ha atret 200 conductors. Segons Pujal, la xifra podria ser més gran però «per motius polítics i legals» no es van poder aplicar certs mecanismes en funcionament que demanava l’Automòbil Club, i també per les traves actuals, com l’import de la taxa de manteniment, que per al president és «un fre».

RENDIMENT DEL CIRCUIT / D’altra banda, Pujal va explicar al programa radiofònic que s’està buscant com treure rendiment al Circuit Andorra-Pas de la Casa, una instal·lació de la qual «tothom n’està encantada», però que «genera pèrdues importants» a l’Automòbil Club. El president de l’ens va argumentar que s’està treballant per rendibilitzar el circuit, i una de les maneres seria que el curs de conducció sobre neu i gel que s’ofereix des de l’ACA sigui obligatori per als conductors novells del país. De fet, és una demanda de l’Automòbil Club que ja s’aplica a països del nord amb èxit i que caldria aplicar perquè «als propis andorrans ens costa estar a l’alçada de les circumstàncies» durant dies d’intenses nevades. Fa quinze dies l’organisme es va reunir amb el ministre ara competent en matèria de Transports, Enric Torres, que ja té la proposta sobre la taula i l’està estudiant.