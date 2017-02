El Govern expedienta l’empresa adjudicatària d’Els Pouets

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha notificat a l’empresa Dionis SLU, adjudicatària de les obres de l’aparcament Els Pouets d’Andorra la Vella, que el Servei de Comerç i d’Inspeccions ha constatat que ha contractat dues empreses espanyoles per realitzar els treballs d’adequació del pàrquing sense les preceptives autoritzacions del Govern. Per això ha decidit obrir-los un expedient administratiu per a l’esclariment dels fets i per determinar si s’ha comès alguna infracció susceptible de sanció. L’edicte s’ha publicat al BOPA, després que el Govern hagi intentat notificar l’expedient personalment però hagi trobat l’empresa «en parador desconegut.



L’aparcament Els Pouets s’ha enfrontat a problemes reguladors des dels seus inicis ja que, actualment, Dionis SLU compta amb dos processos endegats a la Batllia, un contra el propietari d’Smart System (empresa a la qual li va pagar per fer-se càrrec de les obres) per apropiació indeguda, i una altra contra l’ex-advocat de la societat, en considerar que s’hauria quedat diners de l’empresa.



RESCISSIÓ DEL CONTRACTE / El Comú d’Andorra la Vella també va decidir rescindir el contracte després d’haver incomplert amb els terminis acordats, tot i que ara han considerat oportú acceptar-los una pròrroga d’un mes i mig.



Les obres haurien d’haver estat enllestides el passat 8 de desembre però el Consell de Comú té previst aprovar la setmana que ve que finalment sigui el 17 de febrer.

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va explicar ahir en declaracions a l’ANA que tenint en compte la necessitat d’aquest aparcament a la zona, «per un mes i mig farem un esforç i modificarem les condicions per fer-les més estrictes».