Ramírez deixa l’hospital quatre mesos després de l’agressió

Iván Ramírez va rebre l’alta el dilluns passat a l’Hospital Clínic de Saragossa, on va ingressar fa gairebé quatre mesos després de rebre una pallissa brutal a Ejea de los Caballeros, segons informa el diari Heraldo d’Aragón. L’atleta andorrà ha estat traslladat a l’Hospital de neurorehabilitació Guttmann de Barcelona, per continuar amb el tractament i la seva recuperació de les graus lesions que va patir, amb la doctora Montserrat Bernabéu com a cap de la unitat de danys cerebrals.

El presumpte agressor, a la presó / Ramírez va ser ingressat al centre mèdic el 7 d’octubre de l’any passat, on va ser sotmès a una intervenció quirúrgica al cervell –una de les zones més afectades– que el va tenir més d’un mes a la Unitat de Vigilància Intensiva i amb coma induït.



El presumpte agressor, Ivan K., de 25 anys, encara es troba a la presó de Zuera després que el jutjat d’instrucció número 1 va decretar el seu ingrés en qualitat de preventiu i sense fiança, arran de la declaració i la posterior valoració de l’existència d’indicis més que suficients de ser el responsable de la pallissa.