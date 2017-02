La Batllia admet la demanda del Punt de Trobada

La Batllia ha admès a tràmit una demanda presentada pel centre comercial Leclerq-Punt de Trobada contra el Govern , segons un avís d’ahir publicat al BOPA, per citar «a qui tingui interès directe per adherir-se a la demanda» davant de la secció administrativa. El motiu, la inadmissió a tràmit i implícita denegació adoptada contra la decisió del Ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, consistent en la supressió dels girs a l’esquerra a l’entrada i la sortida d’aquests grans magatzems, a Sant Julià de Lòria, que està comportant importants perjudicis als clients i als treballadors, com també la supressió de la parada d’autobús que hi havia.



Recentment, unes 3.600 persones van signar una sol·licitud per demanar a l’Executiu que es construeixi una rotonda al Punt de Trobada com a solució a la supressió dels girs.