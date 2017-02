Comerciants i hotelers, a favor de l’escurçament de les rebaixes

Després de l’anunci del ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, de la intenció d’escurçar el període de rebaixes de sis a quatre mesos l’any, comerciants i hotelers s’han manifestat a favor de la proposta, coincidint tots ells en què mig any «és massa temps». Els representants de les associacions d’hotels, per la seva banda, van coincidir en què la reducció «no repercutiria negativament en la ocupació», i van donar suport a la proposta.



Manel Ara, president de la Unió Hotelera d’Andorra, va explicar que «tampoc acaben de tenir clar quin seria l’impacte d’aquesta decisió», però sí que està d’acord en què «la celebració d’esdeveniments com l’Andorra Shopping Festival són molt positius», especialment per les «actuacions i activitats que s’ofereixen, a banda de les promocions comercials».



Des d’Autèntics Hotels, Cristina Canut va explicar que «no considera que l’escurçament de les rebaixes tingui una directa en la ocupació hotelera», i va manifestar que «la gent acaba venint tant si estem de rebaixes com si no». Tot i això, va vaticinar que si finalment hi hagués alguna conseqüència, «afectaria més aviat els hotels de les parròquies centrals». A més, també va explicar que «estarien d’acord en retallar uns mesos per evitar donar la imatge de país low cost als turistes» ja que, segons Canut, de vegades «sembla que Andorra està en un període de rebaixes continu».



Comerciants / En relació als representants de les associacions de comerciants, tots ells van coincidir en «donar suport a la mesura». Tot i això, alguns d’ells van lamentar haver-se assabentat de la notícia per la premsa, com és el cas de la presidenta de l’Associació de comerciants i propietaris de l’Avinguda Meritxell, Sònia Yebra, que també va expressar que, malgrat estar-hi d’acord, cal «asseure’s a parlar per decidir si el canvi de dates s’adequa als interessos dels comerciants».



En aquest mateix sentit, també va demanar que, si finalment es canvia, es tracti d’una mesura «estable en el temps», ja que l’ampliació del període de rebaixes es va fer efectiva tan sols dos anys enrere, com a mesura extraordinària per pal·liar els efectes de la crisi econòmica. Yebra també va destacar que el punt més conflictiu serà «decidir les dates d’inici», ja que, en aquest aspecte, hi ha una «major divergència d’opinions».

Rebaixes per Sant Esteve / Susagna Venable, presidenta de Vivand, va expressar que no només estan d’acord amb la mesura, tal com «ja han expressat al Govern en repetides ocasions amb anterioritat», sinó que també trobarien positiu retardar la data de començament de l’hivern fins el 26 de desembre, que «ja seria començar entre una setmana i deu dies abans que a Espanya», un desig que entraria en conflicte amb l’opinió expressada dimarts per Camp, que va afirmar «mantenir les dates d’inici». A més, Venable també va manifestar que el període actual és «massa llarg» i que seria més efectiu reduir el nombre de dies i oferir uns percentatges «més elevats» de rebaixa sobre el preu original dels productes.



Per la seva banda, la representant de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, va explicar que «en no ser una reducció gaire pronunciada, la majoria dels comerciants hi estan d’acord», sobretot perquè «l’enorme durada del període actual acaba diluint les rebaixes». H