Marc Aleix: «El que s’està fent amb els autònoms és criminal»

Després de que el salari mitjà anual se situés en més de 2.000 euros en el darrer mes de gener, la quota que han de pagar els autònoms a la CASS es va elevar automàticament a gairebé 450 euros mensuals, una xifra que representa un augment de més de 50 euros respecte la quantitat que s’havia de pagar a l’inici de l’any passat. Aquesta quantitat de diners representa el 22% del sou mitjà anual, pel que qualsevol autònom, independentment del sou que cobri, ha d’abonar la mateixa quantitat a la seguretat social –fins a meitat de l’any passat el percentatge estava fixat en el 20%.

PIME / La notícia no ha estat ben rebuda per part dels sectors socials i econòmics implicats, especialment per l’Associació de la Micro, Petita i Mitjana Empresa (PIME) i per la Unió Sindical d’Andorra (USdA), que s’han mostrat contràries a que el sistema de cotització d’aquests treballadors continuï sent així. Marc Aleix, president de la PIME, va explicar a EL PERIÒDIC que el problema de cotitzacions s’arrossega «des de la legislatura de Bartumeu», quan es va decidir, a través d’un Pacte d’Estat, vincular el seu sistema de cotització al salari mitjà del país. En aquest sentit, va criticar que un govern que «suposadament s’autodenominava socialista» prengués «una mesura d’aquest tipus». A més, també va explicar que ningun Govern ha fet cap gest per trobar una solució efectiva al problema, i va manifestar que «la majoria dels autònoms cobren una quantitat inferior al salari mitjà, un fet que acaba causant que paguin més del 22% del seu sou». Segons Aleix, excloent els sectors administratiu i bancari, el sou mitjà dels autònoms se situa en els 1.600 euros, pel que la quantitat que han d’assumir «és molt superior al que haurien de pagar realment». El president de la PIME també va acusar el Govern de voler pagar els deutes que té la CASS a través de mesures com aquesta, que titlla de «solucions transitòries» que no fan res més que «empobrir i arruïnar alguns autònoms».



Pel que fa a les possibles solucions, Aleix va explicar que una primera mesura seria adequar els percentatges de cotització als barems que té fixats el Govern per als diversos col·lectius d’assalariats, segons la seva categoria laboral. Malgrat tot, va explicar que aquesta seria una mesura transitòria, i que la solució real podria passar per una cotització en funció dels seus propis ingressos.

USDA / Gabriel Ubach, secretari general de la USdA, també va coincidir amb Aleix en que el problema resideix en el canvi de cotització que es va realitzar durant la legislatura de Bartumeu i no «en els 50 euros de diferència respecte la quota de principis de 2016». En aquesta mateixa línia, el secretari general va explicar que cal «trobar una solució acordada entre totes les parts», expressant la necessitat d’arribar a un punt entremig entre la «desregulació» que hi havia abans i «el sistema actual».



Pel que fa al sou mitjà, Ubach va manifestar la seva indignació en considerar que «es tracta d’una xifra que no correspon a la realitat que viu la gent del país». En aquesta mateixa línia, va tornar a incidir en la necessitat que el Govern realitzi un estudi que estableixi el sou que necessita un ciutadà andorrà per poder viure al país».

Govern / El Govern, per la seva part, va manifestar durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la voluntat de trobar una solució a un tema «candent» des de fa molt de temps, tot i que va remarcar que «aquells autònoms que no sobrepassen determinats llindars econòmics poden acollir-se a bonificacions».