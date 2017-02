L’Acadèmia del Cinema se sent traïda pel Ministeri de Cultura

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques del Principat d’Andorra (ACPA) se sent traïda pel Ministeri de Cultura. La situació és bastant enrevessada, ja que l’entitat s’ha trobat amb què Olga Gelabert li ha donat l’esquena en el moment de la veritat alhora de constituir-se oficialment com a associació, després que el propi Executiu, segons assegura a través d’un comunicat el president, Josep Pozo, «ens engresqués a crear una entitat oficial» que representés el gremi del cinema nacional fa ara uns mesos i «tenint coneixement des del primer dia de tots els passos que hem fet».



La qüestió és que l’ACPA no ha estat acceptada al Registre de Societats amb un procediment que no s’ajusta a la llei. La proposta dels Estatuts i la documentació complementària va ser entregada el 15 de desembre de l’any passat. Segons l’article 10 de la llei qualificada d’associacions, hi ha 30 dies de termini per corregir qualsevol requisits incorrecte i el 25 de gener, 41 dies després, va fer un informe donant una resposta negativa i fent-li saber que «retira el seu suport al nostre projecte cultural», va matisar Pozo.

Hi ha una situació de bloqueig administratiu en el qual la part perjudicada, l’Acadèmia, no gaudeix de cap termini perquè la resposta li ha arribat tard. «Han incomplert la seva pròpia llei», va assenyalar Pozo, qui va afegir que «tampoc podem entendre que la valoració del ministeri sigui qualificadora, sigui negativa o positiva», donat que és el propi Registre qui té l’autonomia i la potestat per decidir-ho. «Segurament el Departament de Salut no entra a valorar com privadament s’organitzen els metges ni el d’economia com ho fan els economistes en el seu dret col·lectiu d’associar-se parcialment o col·legiadament», va exposar com a exemple el president de l’ACPA.



«Si el problema sóc jo, marxo» / I què pot fer ara l’Acadèmia? «Podríem fer una reclamació al Tribunal Superior, però no tenim previst fer-ho», va assegurar Pozo en to pacificador. «El que volem és reconduir la situació i per això deixem la porta oberta al Govern». «L’ACPA no vol cap conflicte», va insistir el seu màxim mandatari. Al contrari. «L’únic que vull és que el projecte arrenqui i si el problema sóc jo, marxo i ja està. Estic per servir el projecte, no vull cap lluita d’egos i si això garanteix que tiri endavant, no entendria el motiu però estic disposat a fer-me a un costat», incidint en què hi ha més de 40 associats afectats per aquesta situació. El problema que veu Govern, però, és que no s’han inclòs ni el gremi d’audiovisual ni el de les arts escèniques però Pozo sosté que el model de creació està copiat del català.



Un altre acte que deixa palesa la postura del Govern és que el 10 de febrer es presentarà en societat el projecte de l’Acacèmia al Centre de Congressos i es farà un passi de l’única pel·lícula andorrana que va sortir a la llum el 2016, 73 minuts –dirigida precisament per Pozo– i ha declinat la invitació per assistir-hi «per segon cop consecutiu», després de la negativa quan es va presentar Nick. «Volíem que Gelabert vingués i fes un discurs com a màxima representant de la cultura que hi ha a Andorra», insisteix Pozo amb l’esperança de que la ministra acabi assistint a l’acte.