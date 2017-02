Andorra Lírica presenta ‘La Traviata’ en gran format

La Traviata de Verdi, que Andorra Lírica ja havia presentat en petit format, els propers 4 i 5 de març tornaran a fer-ho en gran, amb acompanyament de piano, «amb tots els cantants principals i tots els secundaris a més del Cor de les Valls d’Andorra». També hi participarà l’Esbart lauredià.



L’equip que coordinarà l’espectacle està format per la soprano Jonaina Salvador, a la direcció general i artística, Nikola Takov a la direcció musical, Catherine Metayer a la direcció coral i Àlex Aguilera a la direcció d’escena.



Pel que fa als personatges i al repartiment, Violetta Valery, la soprano Jonaina Salvador, Alfredo Germont, el tenor Alain Damas, Giorgio Germont, el baríton Otar Nakashide -solista de l’òpera de Geòrgia-, Flora Bervoix, la mezzosoprano Marta Knör, Gastone, el tenor Luis Alberto Canet i tres representants del cor joves de petits cantors, entre d’altres.



La manca de diners, i el rebuig del Govern per subvencionar el projecte, fa que Andorra Lírica hagi de revisar alguns dels formats programats per al 2017, «perquè amb el patrocini actual no podrem fer més operes de gran format». «Revisarem formats però mai rebaixarem la qualitat dels espectacles», va aclarir Salvador. «L’any passat vam presentar les subvencions culturals, però tampoc han tingut disponibilitat econòmica i restem a l’espera», va al·ludir la soprano a la negativa del Govern. «Andorra és un país turístic i jo sempre he pensat que hi ha una línia que cal explorar que és l’atractiu de l’art i la cultura», va recolzar el conseller de cultura de Sant Julià, Josep Roig.