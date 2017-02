Els partits s’aturaran en cas de produir-se insults a la graderia

Els màxims organismes internacionals treballen des de fa anys per eradicar al màxim qualsevol tipus de violència física o verbal als terrenys de joc. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) fa temps que treballa en un codi ètic després de produir-se alguns fets greus amb persones del públic en partits al país, i entre els punts que desenvoluparà en la nova normativa està el d’aturar un matx en les lligues de base davant situacions de gravetat.



A principis del mes vinent es reprendran les competicions de categories inferiors i en aquestes es començaran a desenvolupar els nous punts de la reglamentació. Entre aquests està el d’arribar a aturar un partit si alguna persona del públic assistent, especialment els pares dels joves, té qualsevol actitud ofensiva cap a una persona que es trobi sobre el terreny de joc, ja sigui jugador, àrbitre o entrenadors; o que estigui també a la graderia. «Hi ha pares que es passen molt i no podem tolerar que hi hagi certs tipus de conductes davant els joves. S’ha de tallar d’arrel», afirma José Barbosa, cap d’àrbitres de la FAF.



L’ens es va posar en contacte amb els seus afiliats per exposar els punts de la normativa i aquests van estar-hi a favor: «S’ha parlat amb els clubs i hi estan d’acord. Hi ha molta conscienciació per a que no es produeixin fets d’aquest tipus». Barbosa té clar que «el pare que estigui al camp i insulti a qualsevol persona se’l convidarà a sortir del camp. Si no ho fa, el partit s’aturarà fins que ho faci». La nova reglamentació es posarà en marxa a partir de principis de març, quan es reprenen les competicions de base.

Acord amb Gibraltar / En un altre aspecte, la FAF compta amb diversos acords de col·laboració amb altres federacions per a l’intercanvi d’àrbitres. Amplia el nombre de convenis signats amb Gibraltar, que se suma als existents amb Catalunya, Malta i San Marino. Quatre col·legiats andorrans, dos principals i dos assistents, es desplaçaran al sud de la península Ibèrica per xiular dos partits el 18 i 19 d’aquest mes.



Aquesta mena d’acords es produeixen perquè «és un benefici per a les dues federacions, àrbitres i la pròpia lliga», indica Barbosa, ja que serveix als col·legiats per agafar experiència en altres campionats i per trencar rutines en països petits, perquè quan hi ha un jutge forà «la diferència més gran és el respecte que hi ha sobre el camp. És una circumstància que ens trobem a tots els països, no només passa aquí». Intercanviar àrbitres i que «vinguin a xiular va bé» per a la competició.



Aquesta temporada cap andorrà ha dirigit partits en altres països. A la Lliga Nacional només ho han fet catalans, que al territori veí xiulen a la Tercera Divisió. Els del Principat quan ho fan a Catalunya és a la Segona Catalana. Els àrbitres estrangers desembarcaran durant els play-off perquè «són els partits més importants, on hi ha molt en joc». La FAF no s’atura aquí i segueix en converses per tancar nous acords amb altres federacions per a l’intercanvi arbitral. Actualment hi ha una quarantena de col·legiats al país. L’augment en el nombre ha estat constant els últims anys, però el número no és encara suficient per les exigència que suposa el nombre de partits que hi ha cada cap de setmana al llarg de l’any. «Seria perfecte tenir-ne una cinquantena per cobrir tota la demanda que tenim», assenyala Barbosa. Actualment només hi ha una noia, circumstància que la FAF treballa per variar-la per a que aquest nombre també creixi.