Notícia Cinca defensa la seva innocència i diu que si és processat dimitirà El ministre de Finances està convençut que el jutge arxivarà la causa i que, per tant, no hi haurà judici El ministre de Finances, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ahir. Autor/a: SFGA/CEsteve

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, va insistir ahir en la seva innocència i va descartar deixar el càrrec, malgrat que tots els grups de l’oposició li exigissin dimarts que dimitís. A parer del ministre, el fet que el Tribunal de Corts hagi acceptat a tràmit la querella contra ell interposada per l’expresident d’Orfund, Joan Samarra, no és motiu suficient per sortir de l’Executiu. «Entre el moment en què Samarra va anunciar la querella i ara no hi ha res de massa novedós», va argumentar. I va afegir que únicament deixarà de formar part del Govern si finalment el jutge pren la decisió de processar-lo. «Si el jutge pren la decisió d’iniciar un processament i, per tant, passar a l’estadi d’iniciar un judici, em sembla una obvietat que l’escenari seria del tot diferent. En aquest escenari, no cal dir-ho, qualsevol hauria de deixar el seu càrrec. Jo és el que faria», va assegurar. Amb tot, el ministre es va mostrar convençut que la causa s’arxivarà i que, per tant, no hi haurà judici.



Cinca va insistir en deixar clar que «no hi ha cap element nou» des de fa dos mesos quan Samarra va presentar la querella a ara que ha estat acceptada. Segons va remarcar, «tenim un sistema judicial garantista» que «deixa poc marge de maniobra al jutge» quan s’entra una querella, ja que un cop admesa a tràmit «el jutge ha d’iniciar les diligències prèvies que el portaran a prendre la decisió de si cal fer un judici». En aquest sentit, va apuntar que «em semblaria realment d’una feblesa absoluta per un estat de dret que cap càrrec públic hagués de dimitir de les seves responsabilitats perquè una persona ha pres la determinació de presentar una demanda».



La imatge d’Andorra / Un dels arguments que l’oposició va posar sobre la taula per demanar la dimissió del ministre és el fet d’haver d’anar a declarar davant de la Justícia malmetia la imatge d’Andorra. En resposta a aquesta acusació, Cinca va explicar que «si considerem que la imatge del país es malmet perquè qualsevol persona de manera absolutament unilateral llença una acusació contra una altra persona, aleshores totes les institucions, tots els càrrecs públics i pràcticament tota la ciutadania serien molt vulnerables». I reiterava que només en el cas que el jutge decidís processar-lo «estaríem en el moment de fer el tipus de valoració que ahir [dimarts per al lector] deia l’oposició». «No podem deixar aquest criteri de malmetre o no la imatge a una qüestió tan arbitrària com l’opinió d’una persona perquè aleshores faríem un flac favor a la pròpia democràcia, a les institucions, als càrrecs públics i en general al conjunt de la ciutadania», va insistir.



Des de Liberals d’Andorra (Ld’A) i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) també van mostrar el seu desacord amb el fet que el Govern enviés dimarts un comunicat mostrant el seu suport al ministre i, per tant, prenés part d’un afer que té a veure amb l’àmbit privat de Jordi Cinca. Quant a aquesta qüestió, el responsable de Finances va afirmar que «no és qui parla ni tampoc el Govern d’Andorra qui han portat a l’esfera pública una qüestió que es remunta fa 20 anys i que he manifestat en moltes ocasions que estava única i exclusivament vinculada a la meva vida professional passada i que en res està vinculat a la meva acció pública i política». «Han estat precisament els que entenen que el Govern no havia de pronunciar-se que des d’una esfera purament política i pública han volgut generar aquest nexe entre el que era la meva vida privada fa 20 anys i el que és la meva vida pública ara. Sincerament em costa d’entendre aquest raonament», va retreure.



Defensa de la seva innocència / El titular de la cartera de Finances va assegurar per activa i per passiva que les acusacions de Joan Samarra són «falses» i «absolutament injurioses». Amb tot, va celebrar que «gràcies al model garantista que tenim, tindré l’oportunitat d’anar a explicar-li al jutge i així ho faré quan aquest ho cregui convenient». «Ho faré gustós amb l’ànim que s’acabi una situació que em sembla absolutament absurda i que no té cap mena de fonament», va sentenciar.



Amb tot, Cinca va considerar, com ja ha fet l’Executiu en diverses ocasions, que tot plegat té com a objectiu «desestabilitzar» el Govern. «Malauradament, sé jo personalment i sabem des de Govern que tancat aquest capítol, tancat des del meu convenciment que s’arxivarà, ja s’ocuparà algú d’obrir-ne un altre. És la tònica a què malauradament hi ha persones que ens volen conduir. Però ho he dit també moltes vegades, no és a través d’aquesta tònica que ens desestabilitzaran», va afirmar.



Sobre la querella a ‘Crònica Global’/ Quant a la demanda presentada per Cinca contra el digital Crònica Global, el ministre va indicar que va ser presentada el desembre i que «no té cap mena de sentit anar fent gran aquesta bola de neu».