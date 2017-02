Tresoles serà la llar definitiva de l’heliport nacional

Per fi, després de molts anys, nombrosos terrenys finalment inviables, protestes massives de la ciutadania i projectes que van acabar al calaix, podem dir que l’heliport nacional serà una realitat. Ha trobat la llar idònia a Tresoles, un terreny que està a Encamp per sobre de les Forces Elèctriques d’Andorra i al costat de l’urbanització del Prat del Salt.



Els informes encomanats als experts en aeronàutica i geologia del Govern francès per a la seva viabilitat han estat positius. Tot quadra. Mai en els anteriors intents de trobar una ubicació per a aquesta infraestructura s’havia arribat tan lluny. Tant, que la signatura del conveni per desenvolupar el pla especial, que és cosa del Govern i del Comú d’Encamp –amb el consentiment del propietari del terreny–, està a caure. «Serà al febrer», és a dir, aquest mes, segons va assegurar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, a l’acabament de la sessió informativa pública davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme.





Torres va explicar a la compareixença les pautes a seguir una vegada s’estampi la signatura que permeti posar-se mans a l’obra. Els propietaris hauran de renunciar a desenvolupar el pla parcial perquè l’Executiu pugui executar l’especial i llavors es traurà a concurs el projecte per dissenyar el desenvolupament de la unitat d’actuació i els de l’urbanització, l’accessibilitat i l’edifici. «Necessitarem un equip multidisciplinar perquè són molts temes en un mateix emplaçament», va detallar el ministre.



Aquest és un aspecte molt important, l’últim gran escoll perquè l’heliport nacional acabi sent una realitat. Calen diversos informes sobre l’aeronàutica, els riscos, la pol·lució, la petjada acústica, les afeccions urbanístiques, els blocs rocosos... «Tots han de ser positius», va assenyalar Torres. Sinó, aigua. I sota la opinió del líder d’Ordenament, «si [el projecte] no prospera en aquesta zona serà molt complicat trobar-ne una altra».



El pressupost operatiu és una de les incògnites encara per desvetllar. El Govern reconeix que encara no té cap estimació, principalment perquè cal saber primera quants metres quadrats es necessitaran de terreny i la resta de condicionants que hi han enlaire com ara com equipar les infraestructures, realitzar els estudis pertinents i definir si es farà una gestió pública, privada o –la més probable– mixta, ja que almenys en el procés de construcció, l’Executiu vol estar al capdavant en totes les fases del procés. Tanta incògnita s’anirà desvetllant a mida que s’avenci en un projecte que hores d’ara comença a caminar. «És embrionari», va admetre Torres.

Zermatt, la referència / La localitat suïssa de Zermatt, que compta amb un heliport, serà per les seves característiques –sobretot orogràfiques– el model a seguir. També per al número de places màxim de l’helicòpter, tenint en compte les dificultats en el sobrevol que presenten les zones de muntanya. Torres sap segur, aconsellat per l’assessor aeronàutic extern Josep Santacreu, que el número màxim de places per als helicòpters que operin a Tresoles serà de 15.