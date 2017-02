El Govern crea un pla d’acció per conservar les 1.763 zones humides

El Ministeri de Medi Ambient ha elaborat un pla d’acció per al període 2017-2024 amb l’objectiu de conservar i divulgar la importància de les zones humides d’Andorra, també conegudes com a molleres. Les estratègies s’han fixat després d’inventariar un total de 1.763 molleres, que representen un 1,3% del territori.



La seva importància recau en la diversitat biològica i en el fet que actuen d’esponja per evitar inundacions. L’objectiu és treballar amb els comuns i les estacions d’esquí per dur a terme tasques de conservació i restauració, fer el seguiment de les zones i formar la població sobre la importància de preservar-les.

Després que Andorra s’adherís al conveni internacional Ramsar de conservació i ús sostenible de les zones humides, el Ministeri de Medi Ambient ha inventariat un total de 1.763 molleres al país, que ocupen 6,27 quilòmetres quadrats i l’1,3% del territori, i ha posat en marxa un pla d’acció per tal de garantir la seva conservació. Andorra és actualment el tercer país europeu que té més superfície de molleres declarada com espais d’alt interès mundial. Tal com va explicar el director de Medi Ambient, Marc Rossell, del total de molleres, 620 estan considerades de molt alt interès, mentre que 709 estan situades en parcs naturals, cosa que en garanteix la seva conservació.



La cap d’Unitat de l’Àrea de Paisatge, Biodiversitat i Avaluació Ambiental, Anna Moles, va assegurar que des que es va començar a fer seguiment d’aquestes zones, l’any 2001, només n’han desaparegut cinc, ja que la majoria es troben en espais protegits i a més de 2.000 metres d’alçada i que, per tant, de moment no es troben amenaçades. Amb tot, el pla estableix un seguiment periòdic de les zones humides per estudiar els efectes que poden patir a causa del canvi climàtic.

Més de 500 espècies de flora / Les molleres d’Andorra compten amb més de 500 espècies de flora i són un hàbitat important per a moltes espècies de fauna, de manera que són un espai de gran interès natural, científic i escènic. A més, Marc Rossell, va destacar que les molleres actuen d’esponja, de manera que ajuden a prevenir possibles inundacions. Per aquest motiu, un dels eixos del pla d’acció 2017-2024 és la conscienciació de la població sobre la importància d’aquestes zones, sensibilitzant sobretot els ramaders, pescadors, excursionistes i constructors, a través de la publicació d’una guia tècnica de bones pràctiques. El Centre Andorra Sostenible també organitzarà activitats per donar a conèixer les zones humides del país, i s’informarà sobre la seva importància a les guies turístiques.



Pel que fa a les polítiques de conservació, el Govern treballarà conjuntament amb els comuns i les estacions d’esquí per dur a terme tasques de restauració de les molleres, promourà l’ús de bioenginyeria en cas d’obres, controlarà les espècies invasores, inventariarà les captacions, i facilitarà que els comuns compleixin amb el que ja preveu la Llei del sòl per a aquestes zones.