Josep i Pierre Duró, citats a declarar pel ‘cas Pujol’

Segons va informar ahir el diari espanyol ABC, els germans Josep i Pierre Duró han estat citats a declarar com a testimonis el proper 9 de febrer davant del jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata pels seus vincles amb els pressumptes negocis fraudulents de Josep Pujo Ferrussola, el fill gran de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, investigat per delictes fiscals i blanqueig de capitals.



Els germans Duró, que van treballar com a intermediaris de Pujol Ferrussola en els negocis que l’empresari català tenia a Gabón, testificaran per videoconferència des del Principat, tal com van informar fonts jurídiques al rotatiu espanyol. Pujo Ferrussola, suposadament, hauria cobrat 600.000 euros de la constructora Isolux Corsán en concepte d’exercir com a el seu agent comercial al país africà, segons la versió del president de l’empresa, Luís Corsán, interrogat com a imputat a la tardor del 2014. Tot i que Pujol es considerava «dinamitzador de negocis», alguns dels empresaris que van comparèixer davant del jutge per pagaments al fill de l’expresident van reconèixer que «no existien documents que provessin els suposats treballs realitzats». Les assessories no documentades, segons els testimonis, sumarien un total de 3,5 milions d’euros.



En aquest context, les operacions i els negocis realitzats a Gabón són un dels pilars de la investigació contra l’empresari. Així doncs, s’espera que les declaracions dels Duró aportin una mica de llum al cas, ja que el jutge sospita que molts dels cobraments que va efectuar Pujol van ser de caràcter ilegal com a contrapartida per realitzar favors de tipus polític, i no pas per feines d’assessoria. D’aquesta manera, el mateix jutge va demanar a Andorra informació sobre dos comptes bancaris de Josep Duró, entre altres diligències, segons l’aute del 30 de gener al que va tenir accés l’ABC.