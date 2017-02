Troguet proposa que els comuns facin préstecs al Govern

Liberals d’Andorra van anunciar ahir en roda de premsa que les minories que té el partit a cinc de les parròquies del Principat (Encamp, Ordino, Sant Julià, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany) entraran avui una carta als respectius comuns reclamant una taula nacional de treball i de debat per tractar la congelació de les transferències. D’aquesta manera, el partit vol que se celebri un debat «real» amb tots els actors implicats: el Govern, tots els consellers generals i les majoria i minories dels comuns del país, amb l’objectiu de superar «la falta de transparència» en aquest àmbit.



En una compareixença liderada per Joan Albert Farré, el conseller de Comú de Sant Julià de Lòria va expressar que la descongelació de les transferències «no implicaria un argument de la despesa sinó una reestructuració d’aquesta», ja que els diners «serien administrats pels comuns, enlloc de fer-ho el Govern». En aquesta mateixa línia, Farré va destacar que «la política d’austeritat que s’està imposant als comuns no està sent aplicada pel Govern que, per contra, no fa més que augmentar la seva despesa». Entre les solucions per realitzar una gestió més sostenible de l’erari públic, Farré va proposar, entre d’altres, la «mancomunació de serveis», però va manifestar que «no s’ha de malmetre la capacitat d’autogovern dels comuns per culpa d’una mala gestió del Govern». A més, el conseller de comú d’Encamp, Jordi Troguet, va destacar que, en cas que el Govern necessites diners, siguin els comuns els que facin «un préstec a interès zero a aquest» i no pas a l’inrevés, com passa actualment amb la congelació de les transferències».



Farré també va acusar el Govern de «saltar-se la llei» per intentar regular aquesta congelació a través de la llei de pressupostos. El conseller de Comú també va expressar que l’Executiu «fa més de quatre anys que abusa d’aquesta situació», condemnant els comuns a «l’endeutament i la incapacitat de fer efectives les seves amortitzacions».



En la mateixa línia, els altres consellers de comú que van comparèixer ahir (excepte Sandra Tudó, que no hi va poder assistir) van manifestar la necessitat que les minories comunals participin en aquesta taula negociadora ja que, en algunes parròquies, representen «un alt percentatge de la població». A més, van justificar la seva participació en considerar que es tracta d’una decisió que requereix «d’un ampli consens» i que ha de frenar la política de la «unilateralitat» en la presa de decisions del Govern de Demòcrates d’Andorra (DA).



En relació a l’opinió que va expressar públicament la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, de realitzar una «negociació a tres bandes» pel que fa a la problemàtica de les transferències, Víctor Pintos, conseller de comú de la capital, s’hi va subscriure i va explicar que «ja s’han reunit amb Marsol per parlar-ne».

Majoria qualificada / L’aprovació de la congelació de les transferències, a més, requereix l’aprovació per majoria qualificada al Consell General, pel que DA necessita el recolzament d’algun grup parlamentari.