19 queixes i tres consultes al Síndic de Greuges el 2016

L’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va recollir durant el 2016 un total de 19 queixes a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran en les dues visites que va fer a la regió. La majoria, 12, es van presentar en l’atenció que els tècnics van fer per als veïns de l’Alt Urgell i de comarques veïnes el 22 de novembre passat al centre cultural Les Monges, a la Seu, durant la qual també van atendre tres consultes. Les set queixes restants es van presentar a Vielha, el mes de maig.



Les dades s’han inclòs en l’Informe 2016 del Síndic, informa RàdioSeu. Durant l’any passat, l’oficina va fer un total de 113 desplaçaments a 105 municipis del país –en alguns casos hi han estat dues vegades, durant els quals es va recollir 1.172 queixes i 530 consultes, un lleuger increment respecte del 2015. A cada visita es va atendre una mitjana de 14 persones. Pel que fa a poblacions properes a l’Alt Pirineu, també han fet atencions de proximitat a Puig-reig (on van recollir tres queixes i quatre consultes), Artesa de Segre (nou queixes i cinc consultes) i Ripoll (15 queixes i sis consultes). La ciutat on han tingut més activitat és Rubí, on l’abril passat van rebre 29 queixes i cinc consultes.



L’informe fa referència a les principals actuacions que ha dut a terme el Síndic, tant per petició ciutadana com actuant d’ofici. En aquest últim punt, s’esmenta entre d’altres la que va obrir amb relació a les obres de reforma de la carretera LV-4036 a Lles de Cerdanya, després que el grup d’opinió pirinenc APiA en va denunciar l’impacte ambiental, que considerava excessiu. La Diputació de Lleida, titular de la via, va respondre que el projecte s’havia tramitat d’acord amb allò que estableix la Llei de Carreteres, que en aquest tipus de vies no exigeix fer estudi d’impacte ambiental. Amb tot, l’ens provincial va recordar que ja es preveuen mesures de correcció del paisatge al final des obres.



Un altre punt en el qual Rafael Ribó va actuar d’ofici ha estat el Pla Director Urbanístic de l’Aeròdrom de la Cerdanya, després de la petició feta per l’Associació de Propietaris del Poble de Soriguera i els alcaldes de Das i de Fontanals. El requeriment del Síndic va fer que el Departament de Territori suspengués cautelarment la tramitació. Ribó va aconsellar que en el redactat s’evitessin les ambigüitats o contradiccions i s’aclarís quines eren les previsions exactes de creixement tant de la pista com del sòl urbanitzable als terrenys del camp de vol cerdà.