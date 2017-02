Espot: «S’han sobrecarregat una mica els tribunals superiors»

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va recordar ahir durant la presa de possessió de Jaume Tor –que va renovar els càrrecs de batlle i president del Tribunal de Batlles– que s’han fet molts avenços en l’organització i el funcionament de l’administració de justícia. Segons el ministre, les noves mesures han permés «descongestionar» el sistema judicial, però també han «sobrecarregat una mica els tribunals superiors».



Espot va detallar que –amb els canvis establerts– la Batllia ha començat a «fer més feina. Ha dictaminat moltes més sentències i resolt molts més assumptes», però en consecuència, més casos han trascendit als tribunals superiors, doncs «s’han fet més apelacions, etc. Tot això s’ha d’anar posant en ordre, i el cert és que ja estem notant els efectes d’aquesta aposta per posar més reforços en el personal jurídic i la desjudicialització d’expeients».



Amb tot, Espot va puntualitzar que encara s’estan «païnt les moltíssime reformes que es van fer durant l’última legislatura» i que els primers beneficiats dels canvis seran «els ciutadans».

Expedients / Un dels avenços més destacat pels professionals de la justícia és la desjudicialització d’expedients que permet agilitzar el funcionament dels tribunals. Malgrat Espot no va especificar de quin gruix d’expedients estem parlant, va assegurar que aquest és «important. Especialment pel que fa a les execucions administratives, perquè hi havia un retard important de moltes petites sancions, multes, etcètera, i cadascuna d’elles es comptava com un expedient més. Però poc a poc aquestes s’han anat reduint, també perque les noves execucions en aquest ambit ja no entren, i per tant, no signifiquen més gruix».

Circuit en línia / D’altra banda, el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va destacar les millores que s’han fet en la tramitació amb la integració dels expedients electrònics. Aquesta iniciativa «facilitarà i agilitzarà la relació entre l’advocat i la Batllia». A més, «s’estalviarà molt en paper i en impresions i es transmetran els expedients de forma més segura, ja que no hauran de ser traslladats d’un espai a l’altre». Tot i això, Casadevall va recordar que abans de posar en marxa els expedients electronics «s’ha de fer una llei, que segons m’ha comentat el ministre Espot, ja estan acabant de redactar». És «important tenir enllestida aquesta legislació per deixar clar quines son les condicions i procediments que s’hauran de seguir amb els expedients».

Procediment civil oral / Un altra mesura que agilitzarà el funcionament judicial, segons va matisar Casadevall, és el fet de realitzar els procediments civils «de forma oral. Ara es fan de forma escrita i els terminis s’allarguen, perquè el ciutadà ha d’omplir un seguit de papers. Per això es vol aplicar el model oral, perque és més ràpid».



Casadevall també va especificar que aquesta iniciativa s’apropa més al model jurídic espanyol «que al francés». El president creu que el nou procediment s’aprovarà segurament al llarg d’aquest any, «haurem de deixar un temps perque la gent s’adapti, però un cop ens traslladem al nou edifici de la Justícia tot el procediment civil serà practicament oral».

Precisament, Tor serà l’encarregat de donar suport a aquestes noves mesures amb el propòsit de tenir una administració jurídica «més àgil».