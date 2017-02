L’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres oferirà un sopar per a totes aquelles persones que comprin a cinc comerços del barri de la capital. Sota el nom Enamora’t del barri, totes aquelles persones que realitzin una despesa de més de deu euros a cada establiment (és a dir, 50 euros en total), gaudiran automàticament d’un sopar en un restaurant de la zona. Per cada compra superior a la quantitat especificada en una botiga de la zona comercial –Prada Ramon–, es regalarà un as de cors amb el segell del comerç al darrere. Així doncs, caldrà col·leccionar, com a mínim, cinc segells per a poder intercanviar-los per l’àpat.



Rosa Pascuet, presidenta de l’associació, va explicar que aquesta campanya «pretén atraure més clientela al barri» en unes dates tan especials com són les properes a celebració de la diada de Sant Valentí. De moment, s’hi han adherit un total de sis bar-restaurants, tot i que les despeses del sopar correran a càrrec de l’agrupació. Malgrat tot, segons la presidenta, «encara s’ha de veure quantes persones acaben accident al premi, ja que en funció del nombre contactarem amb més o menys restaurants». La campanya es va iniciar el passat dimecres, tot i que la comunicació oficial no es va realitzar fins ahir, pensant en el cap de setmana.



Els establiments de la zona decoraran els seus aparadors amb motius de Sant Valentí, és a dir, amb cors i elements decoratius relacionats amb l’amor. La zona comercial Prada Ramon compta amb 146 comerços, 54 dels quals són membres de l’Associació, amb activitats en diferents sectors: moda, decoració, alimentació, perruqueries, bars, cafeteries, restaurants, agencia de viatges, òptiques, farmàcies i armeria, entre d’altres. La promoció s’allargarà fins al 28 de febrer, tot i que el sopar es podrà fer fins al 15 de març.



El dia de Sant Valentí és una celebració tradicional assimilada per l’Església catòlica amb la designació d’aquest Sant com a patró dels enamorats. Aquesta festivitat va ser declarada per primera vegada al voltant de l’any 498 pel papa Gelasi I. Es va fer popular en molts països i, en temps moderns, especialment en els anglosaxons, expandint-se després a altres llocs a partir del segle XX. A Angloamérica, cap a l’any 1842, Esther Àngel Howland va començar a vendre les primeres targetes i postals massives de Sant Valentí, conegudes com valentines, amb símbols com la forma del cor o de Cupido.



No obstant això, existeixen moltes teories sobre l’origen real d’aquesta festivitat. En altres països, com els nòrdics, és durant aquestes dates quan s’aparellen els ocells, motiu pel qual aquest període es veu com un símbol d’amor i de creació. El dia més estès de la seva celebració és el 14 de febrer, onomàstic de Sant Valentí. En alguns països es coneix com dia dels enamorats i, en altres, com el dia de l’amor i l’amistat.