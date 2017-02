Els comerciants de tabac, conformes «sempre que es mantingui el diferencial»

Diversos establiments del país especializats en la venda de tabac i productes derivats veuen bé que s’apuji la taxa de consum d’aquests productes «sempre que es mantigui el diferencial que hi ha amb els països veïns».



Lluis Espanya, un dels comerciants, destaca que no veu malament l’augment, ja que «s’han de recollir impostos, com en qualsevol país», però també considera que aquests «s’han d’utilitzar en benefici dels ciutadans». A més, Espanya matisa que mentre es mantengui la diferència amb Espanya i França «la gent seguirà venint a comprar al Principat».



D’altra banda, Remy Guasch, el propietari d’un estanc del país, especifica que els més perjudicats amb l’increment del 10% seran els clients locals. Ja que els compradors forans «seguiran comprant tabac si veuen que és més barat a Andorra, però els ciutadans del país sí veuran més afectades les seves butxaques».



Així mateix, un altre dels venedors consultats per aquest rotatiu, que no ha volgut detallar el seu nom, puntualitza que l’augment no és molt elevat, però «que si es van fent més modificacions a l’alça de forma períodica el sector es podria veure afectat». I és que fa 10 anys, «un paquet de tabac costava prop d’1,5 euros, i ara costa més de tres», destaca Guasch. En aquest sentit, Espanya explica que la compra «d’alt standing, per dir-ho d’alguna manera, s’està perdent. Cada cop la gent compra més marques barates, els productes amb un cost elevat cada cop es venen menys o en menor quantitat».

La crisi persisteix / D’altra banda, Espanya especifica que la crisi encara es nota en el sector tabaquer. «Ja no es compra com abans, quan la gent s’emportava caixes. Ara compren el que poden, un o dos cartrons, els temps en què les compres eren massives s’han acabat».



Amb tot, el comerciant assegura que malgrat el tabac és un producte que sempre es vendrà, els darrers anys han tingut un efecte negatiu en el sector.