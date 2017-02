Espot veu la demanda de recusar a Pastor «fora de lloc»

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, van defensar ahir la potestad del jutge Pere Pastor per poder estudiar una causa judicial espanyola.



Durant els darrers dies s’ha obert una polèmica degut a la decissió que ha pres Pastor –com a jutge andorrà al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH)– de no entrar a tràmit una demanda interposada per un grup de policies, militars i altres forces espayoles.



En vista d’aquesta negativa, el grup de demandants vol que es recusi a Pastor alegant que el jutge no és neutral, perquè –segons els mateixos– Andorra depèn d’Espanya.

Al respecte, Espot va detallar ahir durant la presa de possessió de Jaume Tor (com a batlle i president del Tribunal de Batlles), que malgrat desconeix «el contingut exacte de l’afer, doncs em remeto als titulars dels mitjans que he pogut llegir, si veritablement l’argument de la recusació del jutge és aquest [la dependencia d’Andorra], evidenment des del Govern creiem que aquest fonament està absolutament fora de lloc». I és que «jo crec que no hi ha cap mena de dubte en què Espanya és Espanya i Andorra és Andorra», va matisar Espot. A més, «si no fos així, no tindríem un magistrat propi al Tribunal dels Drets Humans».



Tot i això, el ministre va destacar que a qui li «pertocara resoldre aquesta acusasió i resoldre en quan al fons dels arguments que s’hagin donat és al mateix TEDH, però per part del Govern», va reiterar el ministre, «i des de la responsabilitat que tinc encomanada, em sembla que aquests arguments estan fora de lloc i absolutament mancats de fonament».



D’altra banda, Casadevall va puntualitzar que «això [jutjar un cas d’Espanya a través d’un jutge d’Andorra] s’ha fet sempre, i de la mateixa manera que li ha tocat portar el cas a un jutge del Principat li podria haver tocat a un rus». Per tot, va afegir Casadevall, «em xoca que facin [des del grup de policies i militars espanyols] aquesta relació».

Anteriors controvèrsies / Als anys 90 hi va haver un cas similar, novament es va posar en dubte que un jutge andorrà pogués estudiar un cas espanyol, tot i això, els fets es van portar al TDEH i el tribunal va acabar fallant a favor del Principat dient que aquest era un Estat sobirà. Un fet que segons Casadevall, és «evident». Per tot, «crec que si l’argument de recusió és el que es detalla en la premsa, és força superflu».