Notícia La batlle ofereix un euro a Martí i Saboya pels whatsapps El cap de Govern i el ministre demanaven 12.000 euros d’indemnització per danys morals La dona d’Higini Cierco, Carmen Martínez, acompanyada de la seva advocada a l’interior de la Batllia, ahir. Autor/a: RTVA

La representació legal del cap de Govern, Toni Martí, i del ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va sol·licitar ahir 12.000 euros en concepte d’indemnització pels danys morals que asseguren que els van causar els whatsapps enviats per la dona d’un dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) Higini Cierco, Carmen Martínez. La batlle Conòlic Mingorance però, va considerar que els danys morals sol·licitats no estaven prou acreditats i va apuntar que només en el cas del ministre Saboya podia haver-li causat algun temor el missatge concret que deia «estás en la lista». En aquest cas, Mingorance va posar una indemnització simbòlica d’un euro.



La batlle també va manifestar que, al seu entendre, no s’havia produït cap delicte d’injúries a l’autoritat. Segons el seu criteri, únicament s’havia constituït un delicte de tràfic d’influències «perquè els whatsapps pretenien influir i evitar la compareixença» i, en el cas concret del missatge a Saboya, un delicte menor per amenaces. Per tot, demanava per cada delicte esmentat un mes d’arrest nocturn condicional. La dona d’Higini Cierco no va acceptar la condemna.



Després de l’oposició de l’acusada a la pena de la batlle, s’inicia ara un procés d’instrucció que podria acabar amb un hipotètic judici. En aquest cas, Martí i Saboya estarien citats per la Justícia en qualitat de perjudicats.



Els delictes demanats/ Pel que fa a la qualificació penal, la Fiscalia va indicar que concorria un delicte menor de tràfic d’influències i un delicte menor d’injúries a l’autoritat. I va sol·licitar una pena pels dos delictes de sis mesos de presó condicional. Pel que fa a la responsabilitat civil, el fiscal va deixar la petició en mans del lletrat de Martí i Saboya, Manuel Pujadas, ja que aquests s’havien constituït com a actors civils. Així, Pujadas va indicar que no tenia cap objecció davant la qualificació dels delictes feta per la Fiscalia i va demanar 12.000 euros pels danys morals causats als dos polítics i 12.000 euros més en cas que el Govern també fos considerat actor civil. A més, va especificar que, en cas de rebre’ls, els diners es destinarien a una organització no governamental sense ànim de lucre. Amb tot, el lletrat dels dos càrrecs governamentals va indicar que no s’oposaria a la condemna que demanés la batlle.



Per la seva banda, la defensa de Carmen Martínez va demanar la seva absolució en considerar que els missatges de text no constituïen cap delicte. També va recordar que la intenció de l’acusada no va ser mai amenaçar ni coaccionar i que ja va demanar disculpes quan va declarar davant la Policia per si havia causat «algun tipus d’ofensa».

La lletrada de l’esposa d’Higini Cierco va argumentar que els whatsapps no van ser enviats a Martí i Saboya com a membres del Govern, sinó com a actors civils. Per la qual cosa no s’entén, al seu considerar, que Pujadas demani 12.000 euros de perjudici per l’Executiu. «Els missatges no van ser enviats al telèfon mòbil de Govern, perquè no ens consta que en tingui. I si en té, no en tenim el número», va argumentar la defensa. També la batlle va estar d’acord en no incloure el Govern com a perjudicat.



els missatges de whatsapp/ En la introducció feta per la batlle en el marc del judici ràpid celebrat aquest matí, Canòlic Mingorance va recordar que Martínez va enviar missatges de text a Toni Martí en diferents ocasions des del maig fins a l’agost del 2016, a Saboya el mes d’agost, al ara exministre Jordi Alcobé el mes de setembre i també durant el mes d’agost als càrrecs de la Policia espanyola Celestino Barrosso i Marcelino Martín Blas, denunciats per Higini Cierco per amenaces i coaccions amb l’objectiu d’obtenir informació bancària sobre la família Pujol.