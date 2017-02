Notícia SDP exigeix al comú que es posicioni sobre la importació de residus La formació critica que la majoria comunal actuï «com si fos el Govern» El coordinador del comitè local d’SDP, Delfí Roca. Autor/a: ALEX LARA

El comitè local de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va exigir ahir a la majoria comunal de la capital que es posicioni a favor o en contra de la importació de 10.000 tones de deixalles anuals de l’Alt Urgell i la Cerdanya per valoritzar-les al centre de tractament de residus de la Comella. I també, van afegir, sobre el nou projecte anunciat per FEDA de col·locar una central al costat del forn incinerador. A l’entendre del coordinador del comitè local d’SDP, Delfí Roca, «és responsabilitat del comú preocupar-se per la salut de la ciutadania».



La formació també va voler expressar la seva «preocupació» per la gestió del govern comunal demòcrata. En aquest sentit, Roca va criticar que «el comú actua com si fos el Govern», ja que «està més preocupat per la reactivació econòmica que pel benestar dels ciutadans». En la seva opinió, el Comú d’Andorra la Vella «incrementa la inversió però ho fa a càrrec de pujar les taxes d’aparcament i de l’aigua».



Per tot, la formació ha decidit que visitarà totes les entitats i associacions de la parròquia per preguntar-los si ara estan millor que fa un any per conèixer la realitat de tots els barris.