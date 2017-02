Notícia Andorra preveu acollir 600 actes i rebre 25.000 visites L'Andorra Convention Bureau ha realitzat contactes per atreure el turisme de congressos Reunió de l'Andorra Convention Bureau, ahir. Autor/a: ANDORRA TURISME

Durant el 2017, el Principat acollirà diferents congressos, reunions i trobades internacionals d’alt nivell, fruit dels contactes professionals que l’Andorra Convention Bureau (ACB) ha anat realitzant al llarg dels darrers anys. En conjunt, aquests congressos i els 600 esdeveniments que es preveu que es realitzin a Andorra mouran més de 25.000 persones al llarg de l’any.

Entre els congressos que tindran lloc aquest any al Principat destaquen el 68è Congrés Mundial de la Fiabci (del 23 al 28 de maig), una reunió de la Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra i el congrés i la gala anual de la Federació Internacional de Motociclisme, ambdós durant la tardor.



També es continuaran realitzant accions de promoció i comercialització per posicionar Andorra com a destinació per organitzar esdeveniments, sobretot als mercats espanyol i francès. En concret, l’estratègia proposada es basa en l’organització de workshops, viatges de familiarització, assistència a fires sectorials (EIBTM a Espanya i Top Resa a França), creació de nous materials de promoció amb un catàleg d’incentius i formació continuada dels membres de l’ACB. A més, a França s’ha engegat una col·laboració amb una agència especialitzada en turisme de negocis per impulsar els contactes i incrementar l’activitat en aquest mercat.



31 EMPRESES SÒCIES DE L’ACB / Així mateix, també es va exposar ahir en l’assemblea anual que van celebrar els membres de l’ACB l’aprovació dels objectius de l’any en curs i també es va detallar informació sobre les accions realitzades al llarg de l’any passat, que es va tancar amb la incorporació de quatre nous socis a l’ACB i en total, ja hi formen part 31 empreses.