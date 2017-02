Notícia El premi Carles Sabater continua buscant la millor cançó en català El certamen musical arriba a la 15a edició amb un nou jurat que anunciarà el guanyador al juny Quim Salvat, guanyador de la 10a edició del premi Carles Sabater, en un concert de l’estiu passat. Autor/a: MARICEL BLANCH

El premi Carles Sabater no desapareix. El Centre de la Cultura Catalana (CCC) convoca músics i cantants a participar en la quinzena edició del certamen musical que premia la millor cançó escrita en llengua catalana. Després de l’edició de l’any passat, en què va guanyar el cantautor escaldenc Quim Salvat amb el tema Gràcies, el CCC dubtava de si podria tornar a organitzar el concurs i si l’hauria de reformular. De moment, un any més, el certamen continua.



El CCC ha rebut una maqueta, però el termini per presentar els temes està obert fins al 30 d’abril. Segons les bases, el premi és obert a tots els intèrprets i a tots els estils musicals. Cada participant pot presentar fins a un màxim de tres cançons en català. Els temes musicals i la lletra de les cançons hauran d’estar lliures de tot compromís editorial i els participants hauran d’estar lliures de tot compromís discogràfic, tenint en compte que no hagin publicat més d’un àlbum amb el nom artístic amb el qual es presenten.



El jurat, designat pel Centre de la Cultura Catalana, està format per persones «qualificades i vinculades al món de la música». El nom dels dos guanyadors del certamen s’anunciarà durant el mes de juny. Els membres del jurat d’enguany són Oriol Vilella, Lluís Cartes, Pol Cruells, Ramon Aragall, Antoni Tolmos i un representant del CCC, Xavi Escribano.



El concurs musical adjudica dos premis: un de 2.000 euros a la millor cançó en català, i un altre de 1.000 euros per al finalista. Els guanyadors participaran en un concert a Escaldes-Engordany, en el marc del Cicle Colors de Música, que organitza cada estiu el Comú d’Escaldes-Engordany.



Entre els premiats que formen la llista de guanyadors i finalistes dels 14 anys de concurs, hi ha noms com Hemisferi Centre, Anímic, Anna Roig i l’ombre de ton chien, Miquel Abras, Sapo, Wantun, Oriol Padrós, Lluís Cartes, Estefania Alimbau i Nuna, la majoria dels quals han seguit amb una exitosa carrera musical i s’han fet un nom. Un dels membres del jurat d’enguany, Lluís Cartes, va guanyar una edició amb Camina descalç. A més de tenir dos discs en solitari, és membre d’Hysteriofunk.



La resta del jurat també són músics: Vilella (Hysteriofunk, Madretomasa); Aragall, de la banda Dorian, ha debutat en solitari; Cruells ja ha publicat quatre àlbums, i Tolmos és pianista i compositor.