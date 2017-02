Notícia Tic Tapa i Lusitans es reforcen per aspirar al títol i a Europa En aquest mercat d’hivern l’equip de Luís Blanco incorpora set jugadors i el de Raúl Cañete quatre Els nous fitxatges del Sant Julià. Autor/a: J. J. B.

Els equips han aprofitat el mercat d’hivern per reforçar de valent les seves respectives plantilles. Especialment els de la part alta, que no només volen lluitar pel títol, sinó sobretot per entrar a Europa. El Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià es reforça amb set jugadors, mentre que l’FC Lusitans ho fa amb quatre.



El conjunt lauredià incorpora a les seves files a Isaac Padilla, Nikola Zugic, Leo Alves, David Cortez, Ezequiel García, Paul Roldán i Brian Williman. D’aquests, l’únic que ha debutat amb l’equip és Cortez, conegut futbolísticament com a Javito. «Volem aconseguir els objectius que ens hem marcat», indica i espera «portar al Sant Julià al més alt». Padilla prové del CE Sabadell B, però es va formar a la Masia i va arribar a jugar a l’FC Barcelona juvenil. Des de la seva arribada i després dels primers entrenaments assegura que del futbol andorrà «tot el que he vist m’ha agradat molt» i a final de temporada «espero portar l’equip a Europa, que és el gran objectiu».



Ezequiel, que ve de jugar a la lliga xinesa, té clar que als nous els toca guanyar-se el lloc: «Arribem a un equip que ja està fet. Venim a sumar i cadascú aportar el que té». Leo fitxa per tenir els minuts que no va tenir a la UE Santa Coloma. Arriba amb la intenció de tenir-los i «guanyar el màxim de partits per aconseguir els objectius del club». Quatre jugadors causen baixa al Tic Tapa. Diego Marinho, Carlos Gomes i Francesc Estragués, que van ser cedits al Penya Encarnada d’Andorra, i Daniel Alves, que va marxar a l’FC Ordino.



L’FC Lusitans es reforça amb quatre jugadors. Són l’extrem Marquinhos, provinent de l’AD Fafe (Segona Divisió portuguesa), el mitjapunta Tiago Dias i el davanter Silvestre del GD Gafanha, i l’extrem Gastão del CD Maputo, de la Primera Divisió de Moçambic. Els quatre no tenen coneixença de la lliga andorrana, però arriben sent ambiciosos. «Volem ser campions i jugar a Europa. En els pocs dies que portem hem vist que hi ha bons jugadors a la plantilla per aconseguir-ho», assegura Marquinos. Silvestre, que prové de la tercera categoria del futbol lusità, afirma que hi arriben perquè «aquesta és una bona oportunitat per a nosaltres per disputar un altre campionat i poder jugar a Europa». Són quatre els jugadors arribats, i tres els que marxen. Òscar Sonejee va decidir retirar-se, José Antonio Aguilar va fitxar per l’FC Andorra i també va deixar l’equip David Ribolleda, que s’havia incorporat el passat estiu al conjunt de Raúl Cañete.