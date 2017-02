Notícia Lluís Marín es classifica per a les finals de Bansko El ‘rider’ obté el 31è millor temps arrossegant molèsties a l’esquena Marín, abans de prendre la sortida en una cursa anterior. Autor/a: AGENCE ZOOM

La tercera cita del calendari de la Copa del Món de boardercross és a Bulgària, a l’estació de Bansko. Ahir es disputaven les classificatòries i Lluís Marín va obtenir el bitllet per a les finals en la segona mànega, amb el 31è millor temps.



En la primera ronda va signar un crono de 19.98 segons, que no li permetia estar entre els 24 primers, que aconseguien de forma directa la classificació. El rider andorrà, arrossegant molèsties a l’esquena, era 28è. En la segona sí que va aconseguir l’objectiu. Era setè amb 19.95. El més ràpid de la jornada va ser l’estatunidenc Hagen Kearney amb 19.45. El van seguir el francès Pierre Vaultier (19,46) i l’austríac Alessandro Haemmerle (19,58). En una cursa tan curta «fa que qualsevol petita errada la paguis molt. És una línia recta i no n’he fet mai cap. En teoria això m’hauria d’anar molt bé, però de l’esquena estic bastant pitjor del que estava als Estats Units i he estat poc lúcid. He fet errors tontos, fàcilment corregibles», admet Marín. Les molèsties que arrossega afecten el seu rendiment: «Amb l’esquena així, no sé si és el subconscient o què però em moc amb menys amplitud que als Estats Units. A l’hora d’esmorteir no baixo prou el cul. Penso que sí però en els vídeos veig que no el baixo tant i suposo que és per l’esquena, que m’estira». A les finals «intentaré fer una sortida molt més explosiva» per ser al capdavant.



Estévez, fora a la petita final / Al boardercross de la Universiada d’Almaty (Kazakhstan), Maeva Estévez quedava eliminada a la petita final després de no haver pogut finalitzar la cursa, on va ser primera la russa Aleksandra Parshina. La campiona era la francesa Sarah Devouassoux, seguida per la suïssa Miriam Wuffli i la txeca Katerina Chourova.