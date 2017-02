Medalles per a Adelaida Pallàs i Lluís Torres a la darrera jornada del Trofeu Borrufa

El mal temps va fer una mala passada al Trofeu Borrufa, impedint que es pogués disputar una de les curses, però no va desvirtuar el que va ser la 25a edició de l’esdeveniment, que ahir va concloure a Ordino. En cada jornada la delegació del Principat va sumar medalles i el conjunt Andorra 1 finalitza en la tercera posició de la classificació per equips.



La delegació nacional finalitza amb un total de sis metalls. L’últim dia de competició en van recollir dos. Al supergegant sub-14 femení Adelaida Pallàs va ser segona, amb un crono d’1.01,55 minuts. Només la va superar la danesa Clara-Marie Vorre amb 1.00,95. Jordina Caminal va ser 6a (1.02,97), Iria Medina 8a (1.03,55) i Daniela Chato 24a (1.07,09). En categoria masculina Lluís Torres va guanyar la medalla de bronze amb 1.01,42, signant el mateix temps que l’italià Carlo Arduino. L’or se l’adjudicava l’italià Leonardo Rigamonti (1.00,18) i la plata l’holandès Jilles Douze (1.01,41). Aritz Àlvarez era 8è (1.02,60), Joel Fonseca 14è (1.03,04), Iu Escabrós 21è (1.04,39).



Al supergegant sub-16 va vèncer l’hongaresa Zita Toth amb 1.00,58. Carla Mijares va concloure 6a (1.01,82) i Xènia Rodríguez 7a (1.02,27). Thais Estrada i Júlia Bellsolà no van competir a causa de la boira, les ratxes de vent i la neu que va començar a caure. Catorze corredores no van poder-hi participar per aquest motiu. Per les mateixes circumstàncies es va suspendre la prova en categoria masculina.



Itàlia 1 es va proclamar campiona per equips, amb un acumulat durant els quatres dies de competició de 362 punts. Gran Bretanya va ser segona amb 253 i Andorra 1 tercera amb 242. Andorra 2 va finalitzar a la novena posició amb 120.