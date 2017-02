Nacho Martín passarà per quiròfan i es perdrà la resta de la temporada

Cop fort per al BC MoraBanc Andorra. Esperava que Nacho Martín pogués fer net de la seva lesió i tornar en dues setmanes a les pistes, però el tractament a què estava sotmès no ha donat els seus fruits i haurà de ser operat. Aquest fet vol dir que estarà de baixa un període mínim de quatre mesos, que significa que aquesta temporada no tornarà a jugar. Aquesta circumstància obliga al club a moure fitxa i anar al mercat a incorporar algun jugador.



En els propers dies el jugador passarà per quiròfan per sotmetre’s a una artroscòpia per reparar el lligament deltoideo del turmell esquerre. La lesió li «provoca una inestabilitat i malgrat el tractament conservador que hem fet fins ara, no està tenint resultats. Al final hem optat per fer un tractament quirúrgic per reparar això», exposa el traumatòleg del club, Sergi Francisco. En tot moment han estat assessorats per un especialista de prestigi per tractar la problemàtica i «hem anat fent tots els tractaments que ens ha recomanat. Al final, com que no hi ha cap tipus de resultat positiu, el que ens recomana és fer aquesta intervenció quirúrgica».



Nacho Martín es va produir la lesió a principis del mes de desembre. En un primer moment es va diagnosticar un esquinç i que estaria de baixa tres setmanes. A pesar de no esperar-ho, el 27 d’aquell mes va tornar a les pistes per enfrontar-se a l’Unicaja de Màlaga, gaudint d’uns minuts, però va recaure i tres dies després ja no va jugar a la pista de l’Iberostar Tenerife. A inicis d’any ja es va veure que la cosa no anava bé i el període de recuperació va allargar-se cinc setmanes més. Amb el pas dels dies els metges han comprovat que segueix no anant per bon camí i s’han decidit a intervenir-lo quirúrgicament.



Aquest fet obliga al MoraBanc a llançar-se al mercat. A pesar de faltar un component a l’hora d’entrenar i una rotació menys en els partits, el club no es va decidir a fitxar cap jugador. Tot i estar treballant amb una sèrie de noms, cap d’ells van poder-lo tancar. Dilluns mateix el president de l’entitat, Gorka Aixàs, assegurava que l’equip es trobava en una situació límit per seguir afrontant la Lliga Endesa a causa de la baixa, però els resultats van portar a que no es produïssin presses esperant la recuperació del jugador en poc temps. Ara la situació és completament diferent, perquè es perdrà el que queda de temporada. Aixàs exposava que s’havien de produir una conjunció d’elements pressupostaris i esportius per fitxar algun jugador, ja que les ofertes que poden presentar davant futuribles són limitades econòmicament i s’han d’ajustar al que necessita l’entrenador. Amb el nou panorama que es produeix el club espera poder tancar el substitut els pròxims dies, per no posar encara més al límit la plantilla per poder ser igual de competitius com fins ara tant a la lliga com en la Copa del Rei.

Colom demana intesitat / El MoraBanc rep diumenge al Baskònia. Guille Colom assenyala que per vèncer la clau està en «posar-nos al seu nivell físic. Són l’equip més agressiu de la lliga». A la darrera jornada els andorrans van perdre i «la derrota a Badalona ens diu que en aquesta lliga si no vas al màxim i et penses que pots guanyar a qualsevol, qualsevol et pot guanyar».