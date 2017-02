Notícia Repartiment de peres contra el càncer al mercat de la Seu L’AECC farà aquest matí una acció de carrer per concienciar contra la malaltia Una part de les peres que es repartiran demà a la Seu. Autor/a: RàdioSeu

L’AECC a l’Alt Urgell sortirà avui dissabte al carrer amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. L’entitat repartirà Peres DO Lleida, juntament amb consells i recomanacions per intentar reduir el risc de patir un tumor.



L’acció de sensibilització es durà a terme coincidint amb el mercat setmanal, a través d’una taula informativa que s’instal·larà al carrer Major, a la cantonada amb el carrer dels Jueus. El repartiment de peres es farà fins a migdia.



Amb el lema "Si la teva salut t’importa, ens tens aquí", aquesta iniciativa també la durà a terme l’AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer) a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Cervera, Tàrrega, Balaguer, l’Eix Comercial de Lleida, Mollerussa, les Borges Blanques i durant la Marxa Beret.



Conscienciació/ El Dia Mundial contra el càncer, el 4 de febrer, és una cita marcada al calendari per conscienciar la societat de la importància de combatre aquesta malaltia. Amb tot, també és una jornada per exposar els avenços que, constantment, s’estan fent en aquesta línia. I enguany, l’anàlisi de les darreres dades de què disposa el Pla Director d’Oncologia sobre el càncer a Catalunya duu a una conclusió estadística: que la supervivència a un càncer a Catalunya ha crescut, de mitjana, un 7% en deu anys. En concret, la supervivència als 5 anys dels pacients diagnosticats amb càncer entre 1995 i 1999 va passar d’un 50,2% al 57,3% als diagnosticats entre els anys 2005-2007.



De fet, a Catalunya, des de 1994, la taxa d’incidència de càncer es manté estable tant en homes com en dones, mentre que la mortalitat mostra una disminució constant –un 1,3% anual en homes i un 1,14% en dones-, atribuïble en gran part als avenços en els tractaments d’alguns tumors. En concret, per sexes, aquesta supervivència creixent amb el pas dels anys es tradueix de la següent manera: per homes, als cinc anys sobrevivien el 35% dels pacients diagnosticats entre 1985 i 1989, una xifra que va augmentar fins 40% entre 1990 i 1994, fins el 46% entre 1995 i 1999, fins el 51% entre 2000 i 2004 i -en la darrera dada de què es disposa- fins el 54% entre 2005 i 2007. Pel que fa a les dones, aquest percentatge ha evolucionat des del 49% de les diagnosticades entre 1985 i 1989 fins el 55%, el 56%, el 61% i el 62,5% entre 2005 i 2007.



Segons es recull a la Monografia 2016 – El Càncer a Catalunya, la taxa d’incidència ajustada (nous casos de càncer ajustant l’estructura per l’estructura d’edats europea) és de 324 casos per cada 100.000 homes i 209 per cada 100.000 dones. En homes, aquesta taxa és lleugerament superior a la mitjana europea (311), mentre que és força inferior en dones (241).