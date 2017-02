Notícia La Transpyr Coast to Coast tornarà a la Seu el 2017 La ciutat acollirà l’arribada d’una etapa i la sortida de la següent Corredors de la darrera cursa. Autor/a: Transpyr

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va ratificar ahir la participació de la nostra ciutat, per vuitè any consecutiu, a la Transpyr, prova ciclista que creua els Pirineus, unint Catalunya, Aragó, Navarra i el País Basc. Així ho van confirmar ahir conjuntament l’alcalde urgellenc, Albert Batalla, i el director i el director tècnic de Transpyr, Francesc Sallent i Oriol Sallent, respectivament.



La Seu d’Urgell rebrà la Transpyr Coast to Coast en la segona jornada de la prova, el dilluns 12 de juny, a la plaça dels Oms, en l’etapa enquè els ciclistes arribaran de Camprodon, i acollirà la sortida de la tercera etapa, el dimarts 13 de juny, des de la zona esportiva, quan la prova enfilarà camí d’El Pont de Suert en una etapa de 114 km i 3.200 metres de desnivell positiu i 2.885 de negatiu.



Al Top10 mundial/ La Transpyr Coast to Coast 2017 consta de 7 etapes que es distribuiran entre el 11 i el 17 de juny. Les etapes seran: Roses-Camprodon (11 juny); Camprodon-La Seu d’Urgell (12 juny); La Seu d’Urgell-El Pont de Suert (13 de juny); El Pont de Suert-Ainsa (14 juny); Ainsa-Jaca (15 juliol); Jaca i Burguete-Roncesvalles (16 juny); i Roncesvalles-Hondarribia (17 juny). La prova ofereix, com en les darreres edicions, la Transpyr Gran Raid MTB per bicicletes de muntanya i la Transpyr Backroads per a bicicletes de carretera.



El gran atractiu del recorregut, l’alt nivell d’organització i el grau de satisfacció que han experimentat els participants en les edicions anteriors han fet que National Geographic Aventura hagi considerat la Transpyr com una de les deu millors curses de MTB de tot el món. En aquest club selecte, i segons la prestigiosa revista, hi són també la British Columbia Bike Race (Canadà); la Moab Epic Mountain Bike Adventure Race (Utah, EE.UU.); la Ruta de los Conquistadores (Costa Rica); la Yak Attack (Nepal); la Crocodile Trophy (Austràlia); la Absa Cape Epic MTB Race (República de Sudàfrica); la Mongolia Bike Challenge (Mongòlia); la Bike Transalp (Àustria, Suïssa i Itàlia) i la Iron Bike (Itàlia).

La novetat de 2017 és la posada en marxa de la Transpyr Tours. Un producte turístic que oferirà els amants de la bicicleta poder gaudir de les etapes de la Transpyr al llarg de tot l’any.H