Notícia Augmenten els alumnes que cursen estudis a França Ahir es va celebrar una reunió de la Comissió mixta francoandorrana Un moment de la reunió de la Comissió mixta francoandorrana, ahir. Autor/a: SFGA

El Ministeri d’Educació va acollir ahir divendres la reunió de la Comissió mixta francoandorrana en l’àmbit de l’ensenyament. A la trobada, s’hi va destacar la qualitat de l’oferta educativa del país, i com la presència del sistema francès permet disposar aquesta estructura de tres sistemes educatius al país. Així mateix, en la reunió s’ha treballat sobre l’accés a l’ensenyament superior francès per part dels estudiants andorrans, sigui quin sigui el sistema educatiu on han estudiat, ja que s’ha posat en evidència l’augment de les persones que es desplacen a França a cursar els seus estudis superiors.



En aquest sentit, el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va voler agrair especialment la feina de la delegació d’Educació francesa a Andorra, així com del Lycée Comte de Foix, per la tasca que realitzen d’ajuda a l’orientació i a solucionar potencials dificultats a l’hora d’anar a estudiar a França.



Finalment, ambdues parts van manifestar la importància de generar sinèrgies entre els tres sistemes educatius del país i d’afavorir la potenciació de la cultura francesa a Andorra. A més, van celebrar la cordialitat i la qualitat de la feina realitzada en el marc de la comissió mixta i dels treballs preparatoris, que l’excel·lent col·laboració en matèria d’educació entre ambdós països.



La reunió va estar encapçalada, segons informa l’ANA, pel ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, per part andorrana, i pel cap d’Àrea de Pressupost, del Rendiment i dels Establiments, i adjunt de la directora general de la DGESCO, Alexandre Grosse, per part francesa. La comissió també va comptar amb els equips tècnics d’ambdós ministeris d’Educació, i la presència de l’ambaixadora andorrana a França, Cristina Rodríguez, i l’ambaixadora francesa a Andorra, Jocelyne Caballero.