Notícia Conveni entre Assandca i un grup de metges per oferir atenció domiciliària L’acord permetrà que els professionals visitin els malalts de càncer a casa per una quota anual de 30 euros Vista aèria de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Autor/a: MARICEL BLANCH

El president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, va informar ahir que estan treballant amb un conveni amb un grup de metges per tal de poder oferir assistència domiciliària a aquells malalts de càncer que tinguin dificultats per desplaçar-se a l’hospital. L’acord permetrà que els professionals visitin els pacients a casa per una quota anual que rondaria els 30 euros i que assumiria l’associació. D’aquesta manera, els afectats només haurien de pagar la visita del metge, tal com ja fan ara, però sense necessitat de desplaçar-se. El president d’Assandca va matisar que l’acord encara no està signat però que està bastant avançat i que la seva concreció permetrà «millorar la qualitat de vida dels pacients amb una assistència a casa 24 hores al dia».



De fet, gaudir d’atenció sanitària domiciliària és una de les peticions més reiterades per l’associació i que Saravia va tornar a posar sobre la taula en la darrera reunió amb el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany. I és que, tal com posava de manifest Saravia, «el fet de sortir al carrer amb les defenses molt baixes pot fer agafar un simple refredat als pacients que en el seu estat es pot complicar molt». El ministre va exposar que s’està treballant perquè la nova reforma sanitària inclogui la petició de l’associació. Amb tot, Assandca tirarà endavant el conveni amb els metges independentment de si finalment la nova reforma inclou aquest servei, ja que «encara no hi ha cap data fixada perquè s’implanti i fa anys que esperem».



confiança en les altres demandes/ El president de l’associació va remarcar que l’última trobada amb el ministre «va anar força bé» i que «és la primera vegada que no ens diu que no a tot el que demanem». En aquest sentit, i malgrat que des del Govern no es va concretar cap data pels canvis exigits, Saravia va celebrar que «com a mínim ho estigui mirant».



Així, una de les peticions també reiterades pel col·lectiu és que s’elabori la Llei de l’oblit, especialment per la gent jove, per tal que es pugui esborrar la malaltia de l’historial d’aquelles persones que ja estan curades i evitar així, per exemple, que les assegurances de vida els pugin el preu. En aquest cas, Álvarez els va avançar que no seria possible tirar endavant la proposta aquesta legislatura «per una qüestió d’agenda». L’associació estudia ara reunir-se amb els altres grups polítics per tal que sigui l’oposició qui presenti un text legislatiu en aquesta línia.



Així mateix, el col·lectiu també va insistir en la necessitat de crear la Llei de l’acompanyament, que permeti als familiars demanar-se un permís a la feina per acompanyar als malalts quan han de fer tractaments als països veïns. Un canvi legislatiu que l’associació confia que arribarà abans del 2019.



Finalment, durant la reunió amb el ministre també es va tornar a posar sobre la taula la possibilitat de fer tractaments de radioteràpia al país. Un tema recorrent sobre el qual Álvarez Marfany va indicar al principi que no era «econòmicament viable». Ara però, el ministre ha promès a Assandca que estudiarà seriosament la seva viabilitat, no només a nivell econòmic sinó també des d’un punt de vista qualitatiu per poder oferir un bon tractament als pacients que ho requereixin.



Sense dades/ Tot i que es tracta d’una malaltia que malauradament cada dia afecta a més persones, el Principat no disposa de dades actualitzades. L’últim registre recull dades entre el període 2002-2014 amb un total de 3.006 pacients diagnosticats de càncer a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Un fet, assenyalava Saravia, «molt preocupant» ja que no permet tenir una visió global de l’evolució de la malaltia. En referència aquesta mancança, el president d’Assandca considerava que el motiu de la falta de dades estadístiques «té un fons polític greu». I és que «són dades que té la CASS i que, com a parapública, hauria de facilitar». «Tothom que està malalt ha de passar obligatòriament per la CASS. És lògic que sigui la CASS qui extregui dades», argumentava. Segons el ministre, també amb la reforma sanitària i la posada en funcionament de la història clínica compartida serà més fàcil disposar d’estadístiques.