Compte enrere per a 'El país dels nans cabuts' Lluís Cartes prepara el llançament del seu quart disc en solitari Cartes amb l'il·lustrador Martí Torras i la portada del nou disc.

«Hem parit el nou disc El país dels nans cabuts. Aviat arribarà! Seguirem informant.», adverteix Lluís Cartes a la seva pàgina de Facebook. El quart disc en solitari de Cartes sortirà en breu, i en mostra orgullós la portada a les xarxes, un disseny entre surrealista i de precisió mecànica de Martín Porras Mayneris, dibuixant, director i dramaturg.

«Tots som nans cabuts, som molt cabuts; ens fan creure que som una cosa, però realment som una altra cosa... Vosaltres, els mitjans de comunicació, teniu un pes bastant important en això. Són quatre tòpics, però n’hi ha molts que s’han de solucionar, escoltar i no deixar-los volar», ha declarat en els últims mesos per anar fent boca amb el nou disc, un treball que critica les misèries de la societat.



Cartes ha publicat Camina descalç (2007), amb la cançó homònima del qual va guanyar el premi Carles Sabater 2005, Permís de fuga (2010) i Carenant l’absurd (2012), disc sorgit del resultat d’un any de viatjar pel món. Els seus temes han sonat en sèries com Polseres vermelles i Porca misèria. El mústic també forma part de la banda Hysteriofunk i es prodiga pels escenaris. A Les Fontetes el vam veure com a tercer actor de l’obra Els Sonets de Shakespeare.