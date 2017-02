Notícia El port d’Envalira, tancat més de cinc hores pel fort vent Els conductors que anaven o venien del Pas van haver de pagar túnel Peatge del Túnel d’Envalira al costat andorrà. Autor/a: TONY LARA

Les fortes ràfegues de vent que van bufar ahir van obligar a tancar ahir el port d’Envalira per seguretat, segons es va informar des del Departament de Mobilitat. El trànsit va estar vetat al port entre les onze del matí i les 16.30 hores de la tarda, quan es va tornar a permetre la circulació ja que el vent havia disminuït i ja no hi havia perill. Més de cinc hores en què qualsevol vehicle que circulés en direcció el Pas de la Casa on en volgués sortir no tenia cap més alternativa que passar pel túnel d’Envalira, una infraestructura de pagament.



El túnel d’Envalira, que connecta connectant la Carretera General 2 del Principat d’Andorra amb la Route Nationale 22 de França, el gestiona la concessionària Globalvia. La circulació pel túnel només s’ofereix gratuïtament quan els accessos amb França (la RN22) estan tancats per qüestions de seguretat (generalment, per risc d’allaus o perquè la carretera està impracticable). No obstant, ahir només estava tancat el port i, per tant, el túnel va ser de pagament, fet que va provocar la indignació d’alguns conductors que es van veure obligats a passar pel túnel de gestió privada perquè no podien circular per la CG2.



Les tarifes per utilitzar el Túnel d’Envalira varien segons el tipus de vehicle que hi circuli. Un automòbil tipus turisme ha de pagar 6,60 euros per trajecte; una furgoneta o vehicle amb remolc, 11,60 euros; els autobusos o vehicles pesants, segons la mida i el pes, entre 13,20 euros i 16,50 euros i les motocicletes i transports de dues rodes, 3,90 euros. Les mercaderies perilloses paguen un suplement de 10 euros.



Amb tot, els residents i treballadors de Pas de la Casa tenen un 50% de descompte sobre la tarifa, i també hi ha percentatges de descompte per trajecte segons el tipus d’abonament adquirit. Els conductors que ahir es van veure obligats a agafar el túnel i no gaudeixen de cap dels avantatges van haver d’abonar la tarifa normal.



El Túnel d’Envalira, de 2.879 metres, travessa el riu Ariège i connecta amb la RN 22.