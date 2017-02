El bàsquet és el focus amb un MoraBanc-Baskònia al Poliesportiu

Ja acostuma a ser cada cap de setmana, però aquest amb més motiu, el bàsquet serà el focus principal de les competicions dels equips andorrans. La condició d’invicte del MoraBanc al Poliesportiu es posarà a prova demà contra un top europeu com és el Baskònia. Avui el Lycée tindrà en acció els dos equips de vòlei i demà, com a alternativa a l’esport de la cistella hi ha la Lliga Grup Becier i a l’FC Andorra, l’AHC, el VPC i el CE Sant Julià els toca jugar fora.

Un ‘top’ posa a prova la condició d’invicte

Dos dies després del cop baix per la baixa de Nacho Martín pel que resta de temporada, el Poliesportiu d’Andorra posarà a prova la condició d’invicte del MoraBanc a casa davant un dels equips més potents d’Europa, el Baskònia (demà, 12.30 hores) en el que es preveu com un partidàs entre dos estils que estan impressionant. El dels tricolors, que a casa estan impressionant amb un joc que ha fet doblegar els genolls equips com el Barça,el Gran Canària i l’Unicaja, i un rival top que, tot s’ha de dir, va com un coet a Europa –ahir tenia partit i per tant, jugarà a Andorra amb només 72 hores de marge– però a la Lliga Endesa flaqueja més, sobretot com a visitant, on acumula un balanç de cinc victòries i quatre derrotes.



El vestidor tricolor, en boca de Beqa Burjanadze, lamenta la baixa de Nacho Martín: «Ha estat un jugador clau quan estava bé i ens faltarà el seu ajut en entrenaments i partits», però Joan Peñarroya, malgrat admetre que es tracta d’una «mala notícia», va recordar que «portem dos mesos sense ell i no ens ve de nou». Poc afectarà, doncs, a nivell d’equip. Amb tot deixa clar que el MoraBanc tindrà al parquet un rival temible: «Un equip important a Europa, amb molts talents tant físics, com tàctics i tècnics. Saben aprofitar els bons moments que tenen per fer parcials i per tant, hem de tenir respecte màxim cap a un rival que està acostumat a jugar cada dos dies». El tècnic manresà també sap que els seus pupils jugaran amb el comodí de la fortalesa que els ofereix el Poliesportiu: «Jugar a casa és important, està clar que els jugadors s’hi troben més a gust i esperem que això no canviï contra el Baskònia. Que el pavelló estigui ple com últimament i que la gent gaudeixi».



A tres setmanes perquè es disputi la Copa, és inevitable pensar que un rival d’aquesta entitat pot ser un bon rodatge per jugar contra el Madrid, però Peñarroya té clar que no: «El nostre partit és el de diumenge no el de d’aquí a tres setmanes. Ens hem de demostrar que podem fer-ho millor que la setmana passada».