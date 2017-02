Gutiérrez, Esteve, Oliveras i Verdú aniran als Mundials de St Moritz

Mireia Gutiérrez, Joan Verdú, Àxel Esteve i Marc Oliveras seran els representants tricolros als Campionat del Món que es disputaran des del dilluns de la setmana que ve a l’estació suïssa de St Moritz.



La representant femenina tenia previst córrer en dues proves, però s’ha quedat a només un punt de poder disputar la supercombinada en sacrificar temps per centrar-se més en eslàlom, la seva disciplina forta a la qual aquesta temporada ha obtingut resultats per sobre del que esperava i per a la qual aposta en exclusiva per a la gran cita. L’objectiu plantejat va ser un motiu de bromes entre Mimi i Visa: «Un top-15 seria un excel·lent resultat», va proposar el director tècnic. «Oblideu-vos d’això», va convenir l’esquiadora entre els riures dels presents. «Estic bé físicament, contenta de com m’està anant la temporada i vull esquiar al meu nivell». Res més. Sense pressió és quan millor rendeix i, l’ogicament, se la vol treure de sobre.



Verdú ho farà absolutament tot: supergegant, descens, combinada alpina, gegant i eslàlom. Admet que és un problema «perquè no pots centrar-te en una» però és que es nota «còmode a totes» les disciplines, al 10%% de forma, complint els objectius i amb confiança. «Aspiro a fer algun top-30, però sense obsessionar-me», va deixar clar.



Esteve, el novell, correrà el gegant i l’eslàlom. Aquesta temporada ha baixat punts en les dues disciplines i arriba «en un estat de forma òptim» amb l’objectiu de guanyar experiència.